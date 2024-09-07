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Yeni Üyeler Atandı, Görevden Almalar Gerçekleşti

Yeni Üyeler Atandı, Görevden Almalar Gerçekleşti

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine atama ve bakanlıklarda yapılan görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İbrahim Acarlı, Ahmet Hüsrev Vural, Prof.Dr.Mehmet Koca, Prof.Dr.Engin Saygun, Prof.Dr.Hasan Tahsin Fendoğlu, Veli Küçük, Hayrettin Kurt, İsmail Kurul ve Hakan Öztatar Bilgii Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper ÖZKAN, Tarım ve Orman Bakanlığı; 11. Bölge Müdürü Halim ÖZDEMİR, 9. Bölge Müdürü Musa KAYA ve 2. Bölge Müdürü Adil ŞENCAN görevden alındı.

07.09.2024 00:54
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(ANKARA) - Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine atama ve bakanlıklarda yapılan görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bilgii Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 14'ncü maddesi gereğince yapılan atamalar Cumhurbaşkanı imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; İbrahim Acarlı, Ahmet Hüsrev Vural, Prof.Dr. Mehmet Koca, Prof.Dr.Engin Saygun, Prof.Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Veli Küçük, Hayrettin Kurt, İsmail Kurul ve Hakan Öztatar Bilgii Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper ÖZKAN, Tarım ve Orman Bakanlığı; 11. Bölge Müdürü Halim ÖZDEMİR, 9. Bölge Müdürü Musa KAYA ve 2. Bölge Müdürü Adil ŞENCAN görevden alındı.

Kaynak: ANKA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hasan Tahsin Fendoğlu, İbrahim Acarlı, Alper Özkan, Mehmet Koca, Veli Küçük, Musa Kaya, Politika, Güncel, Turizm, Son Dakika

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