Bilinmeyen zararlı, tonlarca ihracatlık meyveyi dalında çürüttü

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1) BİLİNMEYEN ZARARLI, TONLARCA İHRACATLIK MEYVEYİ DALINDA ÇÜRÜTTÜ

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde 4 çeşit tonlarca meyve türü, bilinmeyen zararlı tarafından dalında çürütüldü. 100 bin dekar alanda yapılan üretimin yüzde 60'ının dalında çürüdüğünü belirten üretici, ihracat ürünlerinin ellerinde kaldığını söyledi. Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, "Çiftçimiz ne kadar ilaçlasa da yüzde 60 zarar var. Artık ağaçlar da ilaçlamaya bağışıklık kazandı" dedi.

Kentin meyve bahçeleriyle ünlü Korkuteli ilçesinde armut, kayısı, elma, şeftali meyveleri 100 bin dekar arazide üretiliyor. Her yıl tonlarca meyve hem iç piyasaya hem yurt dışına gönderiliyor. Son yıllarda zararlılara karşı yoğun mücadele eden üreticiler, önceleri ayda 1 kullandıkları zirai ilaçları önce 20 günde 1'e düşürdü, çözüm bulamayınca haftada 1 uygulamaya başladı.

MEYVEYİ İÇTEN ÇÜRÜTÜYOR

Kayısı hasadında büyük oranda zarar eden üretici, şeftali hasadına başlamaya hazırlandığı bugünlerde ağaçlardan dökülen şeftalilerin tamamında zararlıya rastladı. Meyve daldayken zararlı nedeniyle içten içe kurtlanıp çürüdüğü için dökülmeler görülüyor. Zirai ilaçları kullanmalarına rağmen ağaçlardaki meyvelerde küçük delikler ve iç çürümesi gören üreticilerin kaybının ise en az yüzde 60 olduğu ifade ediliyor.

Yaklaşık 20 bin üyesi bulunan Korkuteli Ziraat Odası'nın Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, bu sorunu her yıl yaşadıklarını söyledi. Bu yıl havaların da mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle daha çok görüldüğünü ifade eden Büyükçetin, "Çiftçimiz ne kadar ilaçlasa da yüzde 60 zarar var. Önceden haftada bir ilaçlardık. Şimdi artık 3-4 günde bir ilaçlıyoruz. Yapılan ilaçlama nedeniyle artık ağaçlar da bağışıklık kazandı. Şu anda yüzde 50-60 oranında zarar var. Daha bu meyveler ihracatlık. Şeftali, armut çeşitlerinin tamamında olur, kayısıda biraz vardı. Elmada olur" diye konuştu.

'İLAÇLAMA ETKİ ETMEDİ'

Meyve üreticisi ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) 4'üncü Meslek Komitesi Başkanı Yaşar Kocaoğlu, meyve zararlısından muzdarip olduğunu söyleyerek, "İlaçlar bu zararlıya etki etmedi. Yüzde 60 zararımız var. Bu ovada 15 bin dönüm şeftali var. Hasat edilebileceğini sanmıyorum. Büyük sorun var. Yaptığımız ilaçlama bu böceğe etki etmiyor. Çekirdekten zarar verip meyvenin dışına çıkıyor. Bu ürünler ihracata gidiyor" diye konuştu.

Kocaoğlu, haftada 1 ilaçlama yaptığını ve zararlının önüne geçemediğini belirterek, "100 ton civarı şeftalim var. 100 bin lira civarı zararım var" dedi.

Üretici Burhan İnce ise önceki yıllarda hasada yakın dönemde iki haftada bir ilaçlama yaptıklarını ve sorun yaşamadıklarını söyledi. Ancak son yıllarda ve özellikle bu yıl büyük sorun yaşadıklarını belirten İnce, "Güve tarzı farklı bir böcek. Çok kaybımız var. İlaçladığımız halde yüzde 40'ı çürüdü" dedi.

Üretici, uzman mühendislerinin gelerek bölgede inceleme yapmasını ve zararlıya karşı yeni bir ilacın geliştirilmesini istedi. Yetkililer ise konudan haberdar olduklarını, incelemelerinin sürdüğünü bildirdi.