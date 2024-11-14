Bin Selman ve Putin, Enerji ve Ortadoğu'yu Görüştü - Son Dakika
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Bin Selman ve Putin, Enerji ve Ortadoğu'yu Görüştü

Suudi Arabistan ve Rusya liderleri, Ukrayna krizi ve enerji işbirliğini telefonla görüştü.

14.11.2024 13:30
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RİYAD, 14 Kasım (Xinhua) -- Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna-Rusya kriziyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Suudi Haber Ajansı'na göre çarşamba günü gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ülkeleri arasındaki güçlü ilişkilerden takdirle bahseden iki lider, işbirliğini artırmaya yönelik çabaların altını çizerek karşılıklı çıkarları ilgilendiren konuları ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamadaysa iki liderin OPEC+ çerçevesinde uyumlu çalışmanın sürdürülmesinin önemini vurguladıkları ve grubun küresel enerji piyasasında dengeyi korumaya yönelik eylemlerinin etkin biçimde ve zamanında yürütülmesi gereğinin altını çizdikleri belirtildi.

İki liderin Filistin- İsrail çatışmasındaki karmaşık durumu ele aldıkları ve ülkelerinin Ortadoğu'da barış çabalarına yönelik ilkesel yaklaşımlarının benzer olduğu da kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Bin Selman ve Putin, Enerji ve Ortadoğu'yu Görüştü - Son Dakika

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