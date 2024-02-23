Binali Yıldırım, Adana\'da bir anaokulunun açılış törenine katıldı

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Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde İsmail Batu Dağtekin Kızılay Anaokulu'nun açılış törenine katıldı.

Yeşiloba Mahallesi'ndeki programda konuşan Yıldırım, bugün kentte ikinci eğitim yuvasının açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çocuklara yapılan yatırımın 20-30 yıl değil, nesilden nesile devam edeceğini aktaran Yıldırım, anaokulu bağışçılarına ve Türk Kızılaya teşekkür etti.

Türkiye'nin, Avrupa ile Asya arasında çok dinamik, hareketli bir coğrafyada yer aldığını belirten Yıldırım, "Birçok medeniyetin buluştuğu, çatıştığı bir coğrafyadayız. Bu coğrafya, topraklar bizim kaderimiz. Burada ayakta dimdik durmak için de çok ama çok çalışmamız, gayret etmemiz gerekiyor. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize gözümüzün içi gibi bakmamız gerekiyor." diye konuştu.

Yıldırım, "Türkiye'nin hem kuzeyinde hem de güneyinde savaş olduğunu" aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu savaşlar adil bir savaş da değil. Buna savaş demek de doğru değil. Filistin'de bir soykırım var. Bir katliam var ve bu ne yazık ki bütün dünyanın gözü önünde cereyan ediyor. İnşallah bu yanlış bir an önce durdurulur ve oradaki yavrular, kadınlar, savunmasız insanlar bu soykırımdan, bu vahşetten kurtulmuş olur."

Diğer konuşmacılar

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, ülke olarak en büyük zenginliğin iyi yetişmiş genç nüfus olduğunu belirterek, anaokulunun bağışçılarına teşekkür etti.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, öğrencilerin açılışı yapılan anaokullarında çok güzel eğitimler alacağını kaydetti.

Bağışçı Yusuf Can Dağtekin'in de konuşma yaptığı törene, bazı milletvekilleri, AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile diğer protokol üyeleri katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın okuduğu duanın ardından anaokulunun açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından Yıldırım ve Vali Köşger, beraberindekilerle okulu gezdi.