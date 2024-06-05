Binden fazla fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın - Son Dakika
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Binden fazla fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalinin 57. yıl dönümünde binlerce fanatik Yahudi, polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, baskının sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştiğini ve bazı kapıların kapatıldığını açıkladı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı da baskına tepki göstererek Mescid-i Aksa'nın kutsallığının korunması çağrısında bulundu. Ayrıca, provokatif Bayrak Yürüyüşü öncesinde yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci Şam Kapısı'nda toplanmaya başladı.

05.06.2024 15:45
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- Binden fazla fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

KUDÜS - İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalinin 57. yıl dönümünde binden fazla fanatik Yahudi, polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi.

Fanatik Yahudiler Doğu Kudüs'te provokatif eylemlerini sürdürüyor. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalinin 57. yıl dönümünde bin 119 fanatik Yahudi'nin polis eşliğinde sıkı güvenlik önlemleri altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği duyuruldu. Baskın nedeniyle bazı kapıların kapatıldığı belirtildi. Ürdün Dışişleri Bakanlığından da baskına tepki gecikmedi. Yapılan açıklamada, İsrail'e Mescid-i Aksa'nın kutsallığının korunması çağrısında bulunuldu.

Bayrak Yürüyüşü'ne 60 binden fazla kişinin katılması bekleniyor

Filistinli kaynaklar da akşam saatlerinde gerçekleştirilecek provokatif Bayrak Yürüyüşü öncesinde yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin sabah saatlerinden itibaren işgal altındaki Doğu Kudüs'ün ana kapılarından biri olan Şam Kapısı'nda toplanmaya başladığını aktardı. İsrailli kaynaklar provokatif yürüyüşe 60 binden fazla kişinin katılmasının beklediğini duyurdu.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında imzalanan anlaşmaya göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrail'in 57 yıllık işgali

Öte yandan 5 Haziran 1967'de başlayan Altı Gün Savaşı'nın sonunda İsrail, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Golan Tepeleri ve Sina Yarımadası'nı işgal etmişti.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalinin yıl dönümlerinde provokatif "Bayrak Yürüyüşü" düzenliyor.

Kaynak: İHA

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