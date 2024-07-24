Bingöl\'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde madde bağımlısı bir kişinin yaşanan tartışmanın ardından etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Saldırgan emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alınırken saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA VAR

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Madde bağımlısı bir şahsın yaşanan tartışma sonucunda etrafında bulunan kişilere bıçakla saldırması üzerine ekiplerimiz olay mahalline intikal etti. Ekiplerimiz geniş güvenlik önlemleri alarak konuya müdahale etti. Yaralanan şahıslar Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı" ifadelerini kullandı.

BİNGÖL VALİLİĞİ: SALDIRGAN EMNİYET GÜÇLERİMİZCE YAKALANDI

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Bugün saat 13.30 sularında ilimiz merkez Bahçelievler Mahallesi'nde cinnet getirdiği düşünülen madde bağımlısı bir şahsın kesici alet ile sivil vatandaşlarımıza yönelik yaptığı saldırı sonucu 2 vatandaşımız vefat etmiş, yaralanan 7 vatandaşımız da Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli işlemler devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."