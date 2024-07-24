Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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Bingöl'de bir madde bağımlısı, etrafındaki kişilere bıçakla saldırdı. Korkunç olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Saldırgan emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alınırken, saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

24.07.2024 15:15  Güncelleme: 15:28
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Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde madde bağımlısı bir kişinin yaşanan tartışmanın ardından etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Saldırgan emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alınırken saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA VAR

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Madde bağımlısı bir şahsın yaşanan tartışma sonucunda etrafında bulunan kişilere bıçakla saldırması üzerine ekiplerimiz olay mahalline intikal etti. Ekiplerimiz geniş güvenlik önlemleri alarak konuya müdahale etti. Yaralanan şahıslar Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

BİNGÖL VALİLİĞİ: SALDIRGAN EMNİYET GÜÇLERİMİZCE YAKALANDI

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Bugün saat 13.30 sularında ilimiz merkez Bahçelievler Mahallesi'nde cinnet getirdiği düşünülen madde bağımlısı bir şahsın kesici alet ile sivil vatandaşlarımıza yönelik yaptığı saldırı sonucu 2 vatandaşımız vefat etmiş, yaralanan 7 vatandaşımız da Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır.

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli işlemler devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Bingöl\'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Güvenlik Kamerası, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Murat YILMAZ: Sorum şu, Bu vatandaşı orada ki vatandaşlardan bireysel silahlı birisi vursa neden ceza alıyor? O zaman ruhsatlı silahlar neden veriliyor? 128 2 Yanıtla
    Seçmece null: Ülkede işleyişinde giden ne var ki ? Herşey rayından çıkmış tren misali... 50 1 Muhammet Karaçam: YERDEN GÖĞE KADAR HAKLISIN REİS. 24 1 Murat Çevre: Cevap= Böyle bir durumda Nefsi müdafaa şartları işler ceza almaz veya göstermelik küçük bir ceza alarak dava kapanir 6 6 Erol MARASLI: Silahına el konulur, adli işlem başlatılır,silah kullanma sartları oluşmusmu ona bakılır yani her olayın kendine göre şartları vardır.silah kullanma başına bela alır 1 1
  • Feti Özay: yasalar caydırıcı değil.. yasalar suçsuz vatandaşı korumuyor. suçlu vatandaşı koruyor..nokta.. 117 0 Yanıtla
  • Şerafettin Bilici: Kısasa hayat vardır diyor yaradan mevla 81 1 Yanıtla
  • mustafa kolbüken: madde bağımlılığı kimse onu çekip vurmayı geçtik yaralasalar tahsirli ölüme sebebiyet ten 15 yıl yatar böyle Bir ülkede yaşıyoruz işte ölen öldüğü ile kalıyor Allah rahmet eylesin:((( 54 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: kaçmayı beceriyorsa bağımlı felan değil akıllı demekki 48 1 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler: Allah hidayet versin madde yüzünden olacak şey değil 37 2 Yanıtla
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