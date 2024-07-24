Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı

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Bingöl'de madde bağımlısı şüphelinin öldürdüğü 2 kişiden biri olan Ekrem Budancamanak'ın akrabalarını ziyaret etmek için geldiği kente geldiği öğrenildi. Talihsiz adamın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Tarsus'ta defnedilecek.

KORKUNÇ SALDIRI KAMERADA

Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde madde bağımlısı bir kişinin yaşanan tartışmanın ardından etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Saldırgan emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alınırken saldırı anbean kayda geçti.

AKRABALARINI ZİYARETE GELMİŞ

Madde bağımlısı şüphelinin öldürdüğü 2 kişiden birinin 85 yaşındaki Ekrem Budancamanak olduğu belirlendi. Budancamanak'ın kalp hastası olduğu, daha önce birkaç kez operasyon geçirdiği, akrabalarını ziyaret etmek için Mersin'in Tarsus ilçesinden Bingöl'e geldiği belirtildi.

Ekrem Budancamanak'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Tarsus'a götürülüp defnedilecek.