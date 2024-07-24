Bingöl'de madde bağımlısı şüphelinin saldırısı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Bingöl'de madde bağımlısı şüphelinin saldırısı güvenlik kamerasında

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Bingöl'de madde bağımlısı bir şüphelinin 2 kişiyi öldürdüğü ve 7 kişiyi yaraladığı olaya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin bir kişiyi bıçakladığı ve ardından bölgeden ayrıldığı görülüyor. Olayın görgü tanığı ise şüphelinin daha önce de cezaevine girdiğini ve psikolojik sorunları olduğunu belirtti.

24.07.2024 16:38
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YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bingöl'de madde bağımlısı şüphelinin, 2 kişiyi öldürdüğü 7 kişiyi de yaraladığı olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin, alışveriş yapmak için büfeye doğru yürüyen kişinin arkasından yaklaşıp, sırtından bıçaklıyor. Aldığı bıçak yarasıyla yere düşen kişi, ardından ayağa kalkarak büfeye sığınıyor. Saldırgan daha sonra bölgeden ayrılıyor.

CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Olayın görgü tanığı taksi şoförü Mahir Celayir, "Bu kişi madde bağımlısı, önüne geleni tek tek bıçakladı. Sonra bir büfeye girdi. Malzeme almak isteyen birkaç kişiyi de burada vurmuş. Biz yetişene kadar adam kaçtı, gitti. Sonra emniyet güçlerimiz su deposu mevkiinde yakaladı. Psikolojik sorunları olduğunu, daha önce cezaevine girip çıktığını, bir süre önce de yanlışlıkla bir kadını ezdiğini biliyoruz. 3-5 gün önce cezaevinden çıkmış" dedi.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Bingöl\'de madde bağımlısı şüphelinin saldırısı güvenlik kamerasında
Kaynak: DHA

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