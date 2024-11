Bingöl\'de Öğretmenler AFAD İçin Eğitiliyor

Güncel

Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasındaki Bingöl'de, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Biriminde (AKUB) gönüllü öğretmenler, aldıkları saha eğitimleriyle AFAD'ın gücüne güç katacak.

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi) İl Müdürlüğü, Bingöl'de depremde ve diğer afetlerde görev gücünü artırabilmek için sivil toplum kuruluşlarının üyelerine, çeşitli kurumların personeline, gönüllü vatandaşlara deprem, arama kurtarma, ilk yardım, olay yönetimi ve koordinasyonu, psikososyal destek gibi konularda eğitimler veriyor.

Depreme karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla verilen eğitimlerde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB'dan 120 gönüllü öğretmen de yer alıyor.

Öğretmenler, uzmanların verdiği teorik eğitimlerin ardından sahada gerçekleştirdikleri tatbikatlarla deneyim kazanıyor. Eğitimlerde, enkazda çeşitli ekipmanları kullanabilmek için uygulama yapan öğretmenler, enkaz altında ulaşabilme yöntemlerini öğreniyor.

Aldıkları eğitimlerle kabiliyetlerini daha da geliştirmek için çabalayan öğretmenlerden 27'si AFAD'tan akredite alacak.

"Tüm hazırlıkları yapıp eğitimlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz"

Bingöl AKUB Lideri Serhat Bürke, AA muhabirine, ekiplerinde yer alan 120 öğretmenin merkez ve ilçelerde görev yaptığını söyledi.

İlk etapta 30 kişilik bir ekiple eğitime başladıklarını dile getiren Bürke, toplam dört grup olmak üzere herkesin eğitim alacağını belirtti.

Eğitimi aldıktan sonra AFAD ile akreditasyon çalışmalarına geçeceklerini aktaran Bürke, şöyle konuştu:

"Çalışmalarla AFAD ile her an, her koşulda, her büyük afette çalışmak üzere öğretmenlerden oluşan ekibi hazırlayacağız. Daha önce Bakanlığımızdan 32 saatlik deprem ve okul afet tabanlı eğitimler gördük. AFAD'dan da psikolojik ve sosyal eğitim aldık. Şimdi de 48 saatlik eğitimi tamamlamak için buradayız. Daha sonra afet durumuna hazır olacağız. Olası bir deprem durumunda AFAD ile çalışmak için gerekli tüm hazırlıkları yapıp eğitimlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarla AFAD'ın gücüne güç katacağımızı düşünüyoruz. Onlarla birlikte koordineli bir şekilde alanına hakim öğretmenlerle çalışacağız."

"Amacımız olası bir afet durumunda daha verimli ve donanımlı olabilmek"

Görsel sanatlar öğretmeni Beyhan Korkulutaş da AFAD'tan bir kaç yıldır önemli eğitimler aldıklarını kaydetti.

En önemli eğitimlerden geçtiklerini ifade eden Korkulutaş, "Amacımız olası bir afet durumunda daha verimli ve donanımlı olabilmek. Olası bir deprem durumunda halkımızın yanında durabilmek ve daha donanımlı olabilmek için bu eğitimlere ihtiyacımız var. AFAD bu konuda çok iyi bir şekilde yanımızda oluyor." ifadelerini kullandı.

Türkçe öğretmeni Çağrı Bağbars ise ülkede yaşanacak bir afete müdahale etmek için görev alacaklarını aktardı.

Bağbars, "Eğitimlerde enkaza girme, ilk yardım, psiko sosyal, lojistik gibi eğitimler almaktayız. Temennimiz ülkemizde herhangi bir afet yaşanmaması, ama bir afet durumunda da Bingöl MEB AKUB olarak ülkemizin her yerinde görev almaya hazırız." diye konuştu.