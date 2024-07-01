Bingöl\'de Sağanak ve Dolu Tarım Araziye Zarar Verdi

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BİNGÖL'de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü. Çiftçi Halim Akgök (72), "Karpuz, kavun, domates, biber, salatalık hepsi vardı. Dolu mahvetti" dedi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Ekinyolu Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından yağan dolu nedeniyle, ekili tarım arazileri zarar gördü. Yaklaşık 50 yıldır çiftçilikle geçimini sürdürdüğünü belirten Halim Akgök, 100 dönümlük alanda ektiği sebze ve meyve fidelerinin yağışta zarar gördüğünü belirterek, "Karpuz, kavun, domates, biber, salatalık hepsi vardı. Alan 100 dönümden fazla ancak benim ektiğim 100 dönüme yakındır. Dolu mahvetti. 1 saate yakın yağış vardı, sonra dolu vardı. Sadece bu mevkilerde yağdı. Bence kökleri de gitti. Şu anda umudumu kestim. Bu yıl emeklerimiz belki de gitti. Ne yapalım, Allah'ın emridir. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Zarar gören alanlarda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmasının yapılacağı öğrenildi.