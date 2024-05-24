Bingöl-Elazığ kara yolunda şehit olan 33 asker için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Bingöl-Elazığ kara yolunda şehit olan 33 asker için anma töreni düzenlendi

Bingöl-Elazığ kara yolunda şehit olan 33 asker için anma töreni düzenlendi

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde, 24 Mayıs 1993'te PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 33 asker için Anıttepe mevkisinde tören düzenlendi. Törende, şehitlerin temsili mezarlarına karanfil bırakıldı ve konuşmalar yapıldı. Vali Ahmet Hamdi Usta, şehitlerin vatan için hayatlarını feda ettiğini vurguladı ve terör örgütünün hedefine ulaşamayacağını belirtti.

24.05.2024 14:12
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Bingöl- Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan sivil kıyafetli ve silahsız 33 asker için anma töreni düzenlendi.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde saldırının gerçekleştiği Anıttepe mevkisinde 12 yıl önce yapılan temsili mezarlardan oluşan "33 Er Şehitler Anıtı"nda tören yapıldı.

Programdan önce şehitlerin temsili mezarlarının yanında bulunan Türk bayrakları yarıya indirildi. Temsili mezarların başında nöbet tutan askerlerin yanında üzerinde ay-yıldızlı tişört bulunan 33 çocuk da yer aldı. Şehitler için manga atışının yapılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Ahmet Hamdi Usta, törende yaptığı konuşmada, 33 şehidin ezan, bayrak, vatan gibi değerler adına hayatlarını feda ettiğini söyledi.

Ülkedeki hiçbir annenin bir daha bu acıyı yaşamamasını dileyen Usta, şehitlerin ailelerinin kendileri için kutsal birer emanet olduğunu belirtti.

Usta, şöyle konuştu:

"Birileri devletimizin dirliğini ve düzenini, aziz milletimizin huzur ve refahını baltalamak istedi. Birileri milletçe yürüdüğümüz muasır medeniyetler hedefinden bizleri döndürmek ve kaos yüklü konularla meşgul olup zamanın ruhunu ıskalamamızı istedi ancak binlerce yıllık geleneği ile devletimiz ve basiretli duruşu ile aziz milletimiz bu alçaklara asla geçit vermedi. Güvenlik güçlerimizin olağanüstü gayretleri, tavizsiz duruşları ve aziz milletimizin koşulsuz destekleriyle bugün artık bitme noktasına gelen bölücü terör örgütü bu topraklarda hain emellerine ulaşamadı ve asla ulaşamayacaktır. Bingöl bugüne kadar asker, polis, güvenlik korucusu ve sivil olmak üzere 586 şehit verdi. Bingöl'ümüz dik duruşu ile terörle arasındaki mesafeyi net bir şekilde ortaya koymuştur. İnanıyorum ki, dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da birlik ve beraberliğimiz, milli şuurumuz ve dayanışmamız karşısında, kökleri gerek yurt içinde ve gerek yurt dışında olan hiçbir karanlık güç hedefine ulaşamayacaktır. Bu toprakların dört bir yanında bin bir renkle boy veren dostluğumuzu ve kardeşliğimizi hiçbir terör örgütü bozamayacaktır."

49. Komando Tugay Komutanlığında görevli Teğmen Mehmet Kutlu ve Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Daha sonra Vali Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay ve beraberindekiler şehitlerin temsili mezarlarına karanfil bıraktı.

Anmada, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, vali yardımcıları ve kurum müdürleri de yer aldı.

Kaynak: AA

Hamdi Usta, Elazığ, Bingöl, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl-Elazığ kara yolunda şehit olan 33 asker için anma töreni düzenlendi - Son Dakika


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