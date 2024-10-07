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Gölde adeta bir damla su kalmadı, köy sakini nedenini bakın neye bağladı

Sivas'ta köye adını veren ve birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan Bingöl gölü, tamamen kurudu. Köy sakini gölün kurumasını ortadan kalkan saygı ve sevgiye bağladı

SİVAS - Sivas'ta köye adını veren ve birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan Bingöl gölü, tamamen kurudu. Köy sakini gölün kurumasını insanların birbirine saygısını yitirdiğine bağladı.

Sivas'ın önemli doğal güzelliklerinden biri olan ve birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan Bingöl Gölü, tamamen kurudu. Yıllardır hem köy sakinlerinin hem de bölgeye gelen doğa meraklılarının ilgisini çeken gölden geriye tuz tabakası kaldı. Kuraklık ve iklim değişikliği gibi çevresel faktörler gölün kurumasının ana nedenleri olarak öne çıkarken, köy halkı yaşanan felaketi farklı bir bakış açısıyla değerlendirdi. Köy sakinlerinden 71 yaşındaki Şahap Demir Yusufoğlu, gölün kurumasını insanmarda sevgi ve saygı kalmamasına bağladı.

Gölün kurumasını o nedenlere bağladı

İnsanların birbirine olan saygısını yitirmesi nedeniyle gölün kuruduğunu ifade eden Şahap Demir Yusufoğlu, "Göl eskiden çok muhteşemdi. Aynalı sazan balığı bile yetişti ama kimse kıymetini bilmedi. Şimdi gölün bir ucundan diğer ucuna kadar araçla dolaşılabilir. Eskiden Kasım ayının ortasına kadar su seviyesi boğazımıza kadar gelirdi. Ben çocukken hayvanlarımı yayardık sonra gelir burada kuş yumurtası toplardık tekrar döner ateş yakar yumurtaları kaynatıp yerdik. Artık yağış yok. Bunun sebebi de kanaat yok. Sevgi saygı kalmadı. Selam sabah yok. Herkes kendi derdine düşmüş. Eskiden yağmur duasına çıkardık şimdi o da yok" dedi.

"Eskisi gibi yağmur ve kar yağmıyor"

Köy sakinlerinden Hüseyin Aydın ise, " Mevsim değişikliklerinden dolayı göl kurudu. Maalesef eskisi gibi yağmur ve kar yağmıyor. Eskiden bu gölde kasım ayına kadar su olurdu. Şu an bir damla su yok. İnşallah bu sene yağışlarımız olur da gölümüz dolar" diye konuştu.