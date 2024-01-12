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Bingöl Sanayi Sitesi'nde doğal gaz sızıntısı: 16 kişi zehirlendi - Son Dakika
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Bingöl Sanayi Sitesi'nde doğal gaz sızıntısı: 16 kişi zehirlendi

Bingöl Sanayi Sitesi'nde bir esnaf lokantasında meydana gelen doğal gaz sızıntısı sonucu 16 kişi zehirlendi. 9 kişinin hayati tehlikesi bulunurken, zehirlenenler hastaneye kaldırıldı. Vali Ahmet Hamdi Usta, durum hakkında bilgi vererek, zehirlenen vatandaşların tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

12.01.2024 - 18:26,  Güncelleme: 18:27
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Bingöl Sanayi Sitesi'nde bir esnaf lokantasında doğal gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenen 16 kişi hastaneye kaldırıldı. 9 kişinin hayati tehlikesi bulunurken, Vali Ahmet Hamdi Usta, zehirlenenlerinin durumları hakkında bilgi vererek, 'Esnaf lokantamızda, doğalgaz kaçağından dolayı bir zehirlenme ihbarı üzerine harekete geçtik. Zehirlenen vatandaşlarımızı hastanemize almaya başladık. Şu ana kadar 16 vaka bize intikal etti. Bunlardan 6 tanesini Diyarbakır'a sevk ettik, diğer 3 tanesini de sevk edeceğiz. Kalan 7 tanesinin de tedavilerine devam ediyoruz" dedi.

BİNGÖL,(DHA)-

Bingöl Sanayi Sitesi\'nde doğal gaz sızıntısı: 16 kişi zehirlendi
Kaynak: DHA
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Hamdi Usta, Bingöl, Güvenlik, Kaza, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl Sanayi Sitesi'nde doğal gaz sızıntısı: 16 kişi zehirlendi - Son Dakika
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