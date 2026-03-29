Bingöl Üniversitesi Öğrencilere Yaşam Merkezi Sundurdu

29.03.2026 11:31
Bingöl Üniversitesi, bodrum katını Gençlik Yaşam Merkezi'ne dönüştürdü; sosyal ve akademik alanlar sundu.

Bingöl Üniversitesi, atıl bodrum katını öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek kapsamlı yaşam merkezine dönüştürdü.

Fen Edebiyat Fakültesi binasında uzun yıllardır atıl durumda bulunan çok odalı bodrum katının değerlendirilmesi amacıyla Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik'in öncülüğünde çalışma başlatıldı.

Geniş bir alana sahip bodrum katı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yapılan çalışma sonucu Gençlik Yaşam Merkezi olarak düzenlendi.

Sinema ve tiyatro salonları, masa tenisi, bilardo, satranç odası, fitness alanları ve fikir atölyelerinin yer aldığı merkez, öğrencilerin kendilerini zihinsel ve fiziksel olarak geliştirebileceği imkanlar sunuyor.

Öğrencilerin sağlıklı bir ortamda sosyalleşmesini ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlayan merkezde her gün çay ve kek ikram ediliyor.

"Su basıyordu ve alan kullanılamaz durumdaydı"

Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik, AA muhabirine, üniversitenin yeni nesil vizyonu olan "Varlık Yönetim Sistemi" kapsamında mekanlardan laboratuvarlara, cihazlardan insan kaynaklarına kadar her şeyi verimli şekilde kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

Göreve başladıktan sonra atıl olan yerleri üniversiteye kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çelik, bunlardan birinin bu bodrum katı olduğunu belirtti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Burası oldukça kötü bir durumdaydı, su basıyordu ve alan kullanılamaz durumdaydı. Plan dahilinde burayı öğrenci yaşam merkezine dönüştürdük. Bu, Varlık Yönetim Sistemi'nin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Varlık Yönetim Sistemi sayesinde başka alanları da benzer şekilde dönüştürdük. Yaşam Merkezi'nin amacı, öğrencilere sadece akademik veya bilimsel olarak değil sosyal açıdan da gelişebileceği alanlar sunmak. Merkez, 7 gün 24 saat öğrencilerimize ve çalışanlarımıza açık olacak. Burada öğrenciler, bilimsel çalışmalarını yürüttükten sonra sosyal olarak kendilerini geliştirebilecekleri alanlara yönlendirilecek. Merkezde ayrıca, yazarların veya bilim insanlarının öğrencilerle buluşup kitaplarını imzalayabilecekleri ve konferans verebilecekleri alanlar da mevcut. Öğrenciler fiziksel ve zihinsel olarak kendilerini geliştirebilecek. Fikir atölyemiz ise öğrencilerin yenilikçi ve yaratıcı projeler geliştirebileceği bir alan olarak tasarlandı."

"Öğrenciler tek başlarına değil"

Amaçlarının öğrencilerin akademik başarıyla birlikte bilimsel ve sosyal olarak da gelişmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Çelik, şu anda belirli bütçelerle yapılan çalışmalar sayesinde öğrenci ve çalışanların vakit geçirebileceği modern ve işlevsel alanlar oluşturulduğunu söyledi.

Bu dönüşümü öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Çelik, "Burası gençlerimizin kötü alışkanlıklardan kurtulacağı bir alan. Gençlerimizin terör gibi alanlara bulaşmamasını istiyoruz ve olumsuz çevrelerden uzak kalmasını hedefliyoruz. Öğrenciler, zihinsel ve fiziksel olarak sağlıklı bir şekilde yetiştiriliyor. Öğrenciler tek başlarına değil arkadaşları ve hocalarıyla birlikte sorunlarını paylaşabiliyor ve çözüme kavuşturabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Fikirlerimizi tartışabileceğimiz yaratıcı odalar var"

Psikoloji bölümü öğrencisi Elif Sude Bilge de merkezde arkadaşlarıyla çok güzel vakit geçirebildiklerini söyledi.

Bilge, "Fitness yapmak isterseniz koşu bantları mevcut, fikirlerimizi tartışabileceğimiz yaratıcı odalar var. Sinema salonu, bilardo ve masa tenisi oynayabileceğiniz sosyal alanlar bulunuyor. Rektörümüze teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Berat Özdemir de merkezin kazandırılmasından dolayı çok memnun olduklarını kaydederek, "Üniversitemizin buna çok ihtiyacı vardı. Katkısı olanlara teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA

Bingöl, Kültür, Güncel, Son Dakika

İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
4 yıldır süren savaşta bir ilk Putin zor durumda 4 yıldır süren savaşta bir ilk! Putin zor durumda
Raphinha’da korkulan oldu Raphinha'da korkulan oldu
İspanya, Sırbistan’ı güle oynaya yendi İspanya, Sırbistan'ı güle oynaya yendi
DEM Partili Bakırhan: Öcalan için İmralı’da bir yer inşa edilmiş DEM Partili Bakırhan: Öcalan için İmralı’da bir yer inşa edilmiş

11:55
İran: ABD kamuoyunda müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor
İran: ABD kamuoyunda müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor
11:15
Dubai felaketi yaşıyor Havalimanı dev bir havuza, yollar bataklığa döndü
Dubai felaketi yaşıyor! Havalimanı dev bir havuza, yollar bataklığa döndü
10:58
Mert Hakan’ın cezaevinden ilk görüntüsü Herkes aynı detaya takıldı
Mert Hakan'ın cezaevinden ilk görüntüsü! Herkes aynı detaya takıldı
10:37
İran, ABD’ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
10:27
Futbolcu cinayetinde “konum“ gerçeği ortaya çıktı Aleyna’dan kritik itiraf
Futbolcu cinayetinde "konum" gerçeği ortaya çıktı! Aleyna'dan kritik itiraf
10:26
Hasbi Dede’nin taciz ettiği iddia edilen kızın geçirdiği kazada yeni gelişme Zamanlama manidar
Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kızın geçirdiği kazada yeni gelişme! Zamanlama manidar
10:13
Savaşta yeni cephe açıldı Husiler’den İsrail’e saldırı
Savaşta yeni cephe açıldı! Husiler'den İsrail'e saldırı
09:40
Survivor’da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga Acun cezayı açıkladı
Survivor'da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga! Acun cezayı açıkladı
08:49
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor Kara operasyonu haftalarca sürebilir
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor! Kara operasyonu haftalarca sürebilir
08:24
Türkiye’de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
Türkiye'de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
07:58
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
