Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Görev Başındaki Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

BİNGÖL Valisi Ahmet Hamdi Usta, yılın son akşamında görev başındaki polis, jandarma ve 112 Çağrı Merkezi ekiplerini ziyaret etti.

Vali Usta, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ile birlikte uygulama noktalarını ziyaret ederek, emniyet personeline hayırlı görevler diledi. Ayrıca, güvenlik korucusu kontrol noktaları ile Elazığ istikametindeki kontrol noktalarını ziyaret eden Vali Usta, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Ekinyolu'ndaki jandarma kontrol noktasını da ziyaret ederek sürücülere tatlı ve çikolata ikram ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Usta, Jandarma komutanımız ve il emniyet müdürümüzle birlikte kontrol noktalarını ziyaret ettik. 2023 yılı Türkiye ve Bingöl için zorlu bir yıl oldu, ancak umut ediyoruz ki 2024 yılı güzel gelişmelere vesile olacak. Tüm vatandaşlarımın ve Bingöllü hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum dedi.(DHA)