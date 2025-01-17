Bingöl Valisi'nden Hentbol Takımına Destek - Son Dakika
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Bingöl Valisi'nden Hentbol Takımına Destek

Vali Usta, Türkiye finallerine katılan Bingöl Spor Lisesi kadın hentbol takımını tebrik etti.

17.01.2025 17:16
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Hentbol Kadınlar 2. Lig takımlarından Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü oyuncuları ile bir araya geldi.

Vali Usta, Trabzon'da 13-16 Ocak'ta düzenlenen "Okullu Gençler Hentbol Yarı Final Müsabakaları"nda en iyi 8 takım arasında yer alarak Türkiye finallerine kalmayı başaran Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübünün kadın sporcularını makamında ağırladı.

Sporcuları tebrik eden Usta, gençleri spora yönlendirmek istediklerini, kardeşliği, dayanışmayı sporla geliştirmeyi arzuladıklarını söyledi.

Usta, hedeflerinin başarılı sporcuları milli takıma kazandırmak olduğunu ifade ederek, "Şu anda Bingöl'de liselerde okuyan yaklaşık 220 aktif sporcumuz var. Trabzon'da yarı final müsabakalarını tamamlayarak bir üst gruba yükselen takımımız 8 takımın yer aldığı elemelere katılmaya hak kazandı. Aynı başarıyı erkek takımımız da gösterdi. Bu başarıyı sağlayan oyuncularımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Usta, bir gazetecinin Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü ile Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik Spor Kulübü arasında 11 Ocak'ta oynanan maç sonrası yaşanan olaylara ilişkin sorusu üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"100 erkeğin kızlara saldırdığıyla ilgili bir haber paylaşıldı ki külliyen yalandı. Böyle bir olay yok. İkincisi salonda teknik heyetler, sporcular ve görevlilere baktığınızda 100 kişinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 100 kişinin saldırması mümkün değil. Görüntülere bakıldığında sahaya giren seyircilerden hiçbirinin kızlarımızı darbettiğini, şiddet uyguladığını göremezsiniz. Sahaya girenler sporcuların ağabeyleri, anneleri ve babaları. Şanlıurfa ve Bingöl arasındaki dostluğun, kardeşliğin bozulmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Zaten rakip takımın oyuncularını kendi okullarımızda, yurtlarımızda misafir ettik. Bingöl'de sporun verdiği heyecan, adrenalin ve maç esnasındaki tartışmalar sahada kalır."

Kaynak: AA

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