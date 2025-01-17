Bingöl Valisi\'nden Kadın Sporculara Yönelik Saldırı İddialarına Yanıt

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BİNGÖL Valisi Ahmet Hamdi Usta, " Bingöl'e ve Bingöl insanına çok büyük haksızlık yapıldı. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde 100 tane erkeğin kadınlara, kızlara saldırdığıyla ilgili bir haber paylaşıldı ki külliyen yalan bir olay. Urfa ile Bingöl arasındaki dostluğun, kardeşliğin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, Trabzon'da düzenlenen 'Okullu Gençler Hentbol Yarı Final Müsabakaları'nda en iyi 8 takım arasında yer alarak Türkiye finallerine kalmayı başaran Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü'nün kız sporcularını makamında kabul etti. Vali Usta, Hentbol Kadınlar 2'nci Lig'de takımın 11 Ocak'ta Bingöl'de Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü ile 27-27'lik eşitlikle sonuçlanan maçta, karşılaşmanın ardından takımların oyuncuları ile teknik heyetleri arasında çıkan tartışmayla ilgili konuştu. Vali Usta, 100 erkeğin kadın sporculara saldırdığı iddialarını yalanlayarak, "Bu kızlarımızı kabul etmemin gerekçesi bu değil ama böyle bir soruyla muhatap olduğum için de yaşadıklarımızı ve son bir haftada neler hissettirdiğimizi sizinle paylaşmak isterim. Bingöl'e ve Bingöl insanına çok büyük haksızlık yapıldı. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde 100 tane erkeğin kadınlara, kızlara saldırdığıyla ilgili bir haber paylaşıldı ki külliyen yalan bir olay. Sanki dışarıda kamuoyunda şöyle bir algı oluştu, 'Bingöl'de bir grup erkek kadınlara saldırıyor.' Böyle bir haber yapıldığı zaman bunun altını çok kötü bir şekilde doldurabilirsiniz. Ben Bingöl'de 1.5 yıldan beri valilik yapıyorum. Bırakın kadınlara saldırmayı, erkekler Bingöl'de yolda karşılaştığı kadınlara bile geçerken başlarını öne eğerek geçen bir insan grubu var burada. Dolayısıyla bu külliyen yalan. Birincisi böyle bir olay yok. İkincisi salonda seyirciler her iki takımın teknik heyeti, sporcuları, görevlilere baktığınız zaman toplamda 100 kişinin olduğu bir topluluğu görürsünüz. Dolayısıyla 100 kişinin saldırması mümkün değil. Görüntülere bakıldığı zaman sahaya giren seyirciden hiçbirinin tanesinin karşı takım oyuncularına diğer kızlarımıza, kadınlarımıza darp ettiğini, şiddet uyguladığını göremezsiniz" dedi.

'URFA İLE BİNGÖL ARASINDAKİ DOSTLUĞUN, KARDEŞLİĞİN BOZULMASINA, MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

İki il arasındaki dostluk ve kardeşliğin bozulmasına müsaade edilmeyeceğini belirten Vali Usta, "Spor liselerimiz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir kamu lisesi. Dolayısıyla burada görev yapan öğretmenlerimiz, müdürlerimiz, hepsi de kamu görevlisi. Bunlar mikrofonlara çıkıp çok konuşamazlar, beyanat veremezler, açıklamada bulunamazlar. Hem konumları gereği hem de pozisyonlarından gereği basına bilgi demeç veremezler. Dolayısıyla bizim bu konuda ve okulumuzun sessiz kalması acizliğimizden ve haksızlığımızdan değil bilakis tam tersine olayların nasıl cereyan ettiğini bildiğimiz için kendimiz olarak güvenimizden kaynaklanmaktadır. Biz kızlarımızın masumiyetine sığınarak öğrenci olduklarını bilerek, ailenin bunları bize emanet ettiğini düşünerek bu kızların gerek yüzlerini gerek görüntülerini biz hiçbir şekilde basında paylaşmadık. Maçtan sonra biz bunların görüntülerini paylaşsaydık, orada bir tane sporcunun 3-5 yerden görüntüsü paylaşsaydık infiale yol açacak bir olaydı. Adliye intikali olaylarda bizim sporcuların yüzde 65'i mağdur. Şikayet edenlerin yüzde 66'sı yine bizim takımın yöneticileri ve sporcuları. Dolayısıyla mağduriyete baktığınız zaman aslında bizim sporcularımız kendi Bingöl'ümüzde daha mağdur durumdalar. Yöneticilerim daha mağdur durumda ama kamuoyuna böyle bir mağduriyet yansıtıldı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Şanlıurfa, Güneydoğu'nun en kadim şehirlerinden bir tanesidir. Bingöl doğunun en kadim şehirlerinden bir tanesidir. Urfa'yla Bingöl arasındaki dostluğun bozulmasına, kardeşliğin bozulmasına hiçbir zaman için Müsaade etmeyeceğiz. Zaten maç öncesinde ki zira o gelen rakip takımın oyuncularını biz kendi okullarımızda misafir ettik. Yurtlarımızda kaldılar. Böyle bir amacımız, böyle bir niyetimiz kesinlikle olamaz. Bingöl'de sporun verdiği heyecan, adrenalin gereği maç esnasında tartışmalar sahada kalır" diye konuştu.