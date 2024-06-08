Washington'da binlerce gösterici Biden yönetimine Gazze çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Washington'da binlerce gösterici Biden yönetimine Gazze çağrısı yaptı

Geniş Video İzle

Washington'da Beyaz Saray önünde toplanan binlerce gösterici, Joe Biden yönetimine 'Gazze konusundaki kırmızı çizgisine uyması' çağrısında bulundu. Gösteride, 'Soykırım kırmızı çizgimiz' mottosuyla bir araya gelen Filistinliler, Amerikalı Araplar, anti-siyonist Yahudiler ve diğer gruplar, Biden yönetimine ateşkes çağrısı yaptı. Göstericiler, dev insan zinciri oluşturarak Biden'a 'Gazze konusundaki kırmızı çizgisini' hatırlattı.

08.06.2024 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray önünde toplanan binlerce gösterici, Joe Biden yönetimine "Gazze konusundaki kırmızı çizgisine uyması" çağrısında bulundu.

Beyaz Saray önünde ve çevresinde toplanan binlerce kişi, son dönemin en büyük "Gazze'ye destek" gösterisinde bir araya gelerek Amerikan kamuoyuna mesajlarını bir kez daha dile getirdi.

"Soykırım kırmızı çizgimiz" mottosuyla organize edilen gösteriye Filistinliler ve Amerikalı Arapların yanı sıra Amerikalı diğer gruplar, anti-siyonist Yahudiler ve diğer etnik ve dini kökene mensup gruplar katıldı.

Öğlen saatlerinde toplanan ve giderek artan kalabalık, "Gazze'de soykırıma hayır", "İşgali durdurun", "Filistin'e özgürlük" ve "Biden, yalan söylemeyi bırak" şeklinde sloganlar atarak ağırlıklı olarak Biden yönetimine ateşkes çağrısı yapan pankartlar taşıdı.

İsrail'in son saldırılarının protesto edildiği gösteride konuşma yapan organizatörler, ABD yönetiminin İsrail'e silah göndermeyi derhal kesmesi ve acil ateşkes konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Dev insan zinciri "kırmızı çizgi" çekti

Binlerce kişinin katıldığı gösteride, Beyaz Saray'ın önünden başlayan ve 17. caddeye kadar uzanan alanda yüzlerce kişiden oluşan dev insan zinciri, ellerinde kırmızı bir şerit taşıyarak Biden'a "Gazze konusundaki kırmızı çizgisini" hatırlattı.

"Soykırım kırmızı çizgimiz" pankartları taşıyan göstericiler, benzer sloganlar atarak Gazze konusunda ABD yönetimine "İsrail'e destek vermeme ve silah göndermeyi durdurma" çağrısında bulundu.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı ve bölgedeki birçok caddeyi trafiğe kapattığı gösteri, son dönemde Washington'da yapılan en kalabalık Gazze gösterisi olarak nitelendirildi.

Washington\'da binlerce gösterici Biden yönetimine Gazze çağrısı yaptı
Kaynak: AA

Beyaz Saray, Washington, Joe Biden, İsrail, Gazze, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Washington'da binlerce gösterici Biden yönetimine Gazze çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:43 “Merhaba Ezel Bey“ diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner’e damga vurdu "Merhaba Ezel Bey" diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 11:35:43. #1.12#
SON DAKİKA: Washington'da binlerce gösterici Biden yönetimine Gazze çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement