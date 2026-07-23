Bankacılık sektöründe sessiz sedasız hayata geçirilen teknik altyapı düzenlemeleriyle ATM'lerde yeni bir dönem başladı. Yüksek nakit talebi ve sınırlı hazne kapasitesi nedeniyle bankalar, ATM'lerden 10, 20 ve 50 TL'lik banknotları kaldırmaya başladı. Cihazlara ağırlıklı olarak 100 ve 200 TL'lik kupürlerin yüklenmesiyle birlikte tek seferde çekilebilecek en düşük tutar da yükseldi.
Uzmanlar ve sektör temsilcileri, ATM’lerde bulunan para haznelerinin (kasetlerin) sınırlı bir fiziksel kapasiteye sahip olduğuna dikkat çekiyor. Artan yüksek tutarlı nakit talebini karşılamakta zorlanan bankalar, banknot dağılım politikasında zorunlu bir değişikliğe gitti.
Yapılan teknik düzenlemeler sonucunda işlem süreçlerinde öne çıkan başlıklar şunlar oldu:
Finans ve bankacılık uzmanları, ATM’lerin para doldurma, taşıma ve lojistik operasyonlarını optimize etmek amacıyla yüksek değerli banknot kullanımına ağırlık verildiğini aktarıyor. Makinelerin para bitme süresini uzatmak ve operasyonel maliyetleri düşürmek isteyen bankalar, hazneleri en yüksek kupürlerle doldurmayı tercih ediyor.
Diğer yandan yetkililer, küçük tutarlı günlük harcamalarda nakit kullanımı yerine kart ve mobil ödeme yöntemlerinin tercih edilmesinin teşvik edildiğini vurguluyor. Farklı bankaların ATM ağlarında bu teknik altyapı değişikliklerinin kademeli olarak uygulanmaya devam edeceği bildiriliyor.
Son Dakika › Güncel › Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek - Son Dakika
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