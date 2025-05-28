Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı

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Şanlıurfa\'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
28.05.2025 22:58
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Şanlıurfa\'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA

İlçeye bağlı kırsal Haydarahmet Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali B., Yılmaz B., İbrahim B., Mehmet B., Ahmet B., Selami B., Mehmet B., Murat B., Ahmet B., Muhammed B., Ahmet B., yaralandı.

Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Birecik ve Suruç devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Ali B. ve Mehmet B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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