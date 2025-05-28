Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Haydarahmet Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali B., Yılmaz B., İbrahim B., Mehmet B., Ahmet B., Selami B., Mehmet B., Murat B., Ahmet B., Muhammed B., Ahmet B., yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Birecik ve Suruç devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Ali B. ve Mehmet B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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