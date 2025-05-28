Şanlıurfa\'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA

İlçeye bağlı kırsal Haydarahmet Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali B., Yılmaz B., İbrahim B., Mehmet B., Ahmet B., Selami B., Mehmet B., Murat B., Ahmet B., Muhammed B., Ahmet B., yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Birecik ve Suruç devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Ali B. ve Mehmet B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.