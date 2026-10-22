BirGün okurları İsmail Arı'nın ikinci tutukluluğuna Ankara'da tepki gösterdi - Son Dakika
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BirGün okurları İsmail Arı'nın ikinci tutukluluğuna Ankara'da tepki gösterdi

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BirGün okurları, gazeteci İsmail Arı'nın bir yılda ikinci kez tutuklanmasına Ankara Temsilciliği önünde tepki gösterdi. Açıklamada Arı ve tutuklu gazeteciler için serbest bırakılma çağrısı yapıldı; Nurcan Gökdemir, 4 ay önce sona eren 75 günlük hapis sürecine dikkat çekti.

(ANKARA) - BirGün okurları, gazeteci İsmail Arı'nın bir yıl içinde ikinci kez tutuklanmasına karşı gazetenin Ankara Temsilciliği önünde açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu hukuksuz tutukluluğa derhal son verin. Dostumuz İsmail Arı'yı ve tutuklu gazetecileri serbest bırakın" çağrısı yapıldı. BirGün Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir de "İsmail henüz yeni evli ve eşinden daha çok cezaevindeki mahkumları görüyor. Bu hukuksuzluğu, bu haksızlığı, bu zulmü kabul etmiyoruz" dedi.

BirGün gazetesi Okur İnisiyatifi, Gazeteci İsmail Arı'nın tutuklanmasıyla ilgili gazetenin Ankara Temsilciliği önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, YENİ Parti milletvekilleri Utku Çakırözer, Kayıhan Pala ve Okan Konuralp ile EMEP Milletvekili Sevda Karaca'nın yanı sıra çok sayıda kişi destek verdi.

BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir, yaptığı açıklamada, "Muhabirimiz İsmail Arı, bir yılda ikinci kez tutuklandı. Kaçma ve delil karartma şüphesi gibi gerekçelerle bir kez daha cezaevine gönderildi. Henüz 4 ay önce, 75 günlük hapis süreci sona ermişti. Tahliye olunca da kaldığı yerden BirGün'de gazeteciliğe devam etti" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE AĞIR BİR SİYASİ BASKI SÜRECİNDEN GEÇİYOR"

Gökdemir, gazeteci Arı'nın hakkında soruşturma açıldığında ifade vermeye gittiğini anımsatarak Gökdemir, "Yine kendi ayağıyla ifade vermeye gittiği bir soruşturma kapsamında tutuklanmasının hukukla açıklanabilir bir tarafı yok. Burada kaçma şüphesi nerede? Delil karartma şüphesinin maddi gerekçesi ne? İsmail henüz yeni evli ve eşinden daha çok cezaevindeki mahkümları görüyor. Bu hukuksuzluğu, bu haksızlığı, bu zulmü kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Gökdemir, şunları kaydetti:

"Bunun sadece İsmail ve BirGün ile sınırlı bir süreç olmadığının da farkındayız. Ülkede demokrasinin alanı gün geçtikte daha daraltılıyor. Türkiye seçimsiz, muhalefetsiz bir yere sürüklenmek isteniyor. Geçen yıl TELE 1, birkaç gün önce de Halk TV kapatıldı. T24'e erişim engeli getirildi. Binlerce hesap sosyal medyada sansürleniyor. İsmail'in yanı sıra Merdan Yanardağ, Murat Ağırel, Tuğba Tekerek, Fatih Ergin, Şaban Sevinç, Selahattin Günday, Derya Okatan ve pek çok gazeteci tutuklu olarak cezaevlerinde. Aynı şekilde cumhurbaşkanı adayları, seçilmiş belediye başkanları da öyle. Türkiye ağır bir siyasi baskı sürecinin içinden geçiyor ve gazeteciler de bundan paylarına düşeni alıyor. Buna karşı halkın da içinde olduğu bir irade gösterilmeli. Cumartesi günü 14 şehirde yapılacak buluşmalara tüm meslektaşlarımızı ve okurlarımızı davet ediyoruz. Demokrasiyi ve özgürlükleri ancak birlik olursak, dayanışmayı büyütürsek kazanabiliriz."

"GERÇEĞİN SUSTURULMASINA İZİN VERMEYİN"

BirGün gazetesi Okur İnisiyatifi adına yapılan açıklamayı Hamiyet Kızıler okudu. Kızıler, "İsmail tutuklandıktan sonra 'hakim dinlemedi bile, avukatların sözünü kesti, yatarı bile olmayan suçtan bir kez daha beni tutukluyorlar' dedi. Hiçbir baskı, hiçbir tehdit, hiçbir gözdağı ne bu halkı ne de basın emekçilerini bu yoldan döndüremez. Bu hukuksuz tutukluluğa derhal son verin. Dostumuz İsmail Arı'yı ve tutuklu gazetecileri serbest bırakın. Buradan kamuoyuna çağrımızdır, haber hakkına sahip çıkın. Gerçeğin susturulmasına izin vermeyin" dedi.

Kaynak: ANKA
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