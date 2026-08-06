Biri bu saçma geleneği bitirsin! Damat, en mutlu gününde öfkeden deliye döndü - Son Dakika
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Biri bu saçma geleneği bitirsin! Damat, en mutlu gününde öfkeden deliye döndü

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Bir düğünde "kapı tutma" geleneği nedeniyle yaşanan tartışmada damadın, "Ne istiyorsun be abi, maaşımı mı vereyim?" sözleri dikkat çekerken, görüntüler gelenekler üzerine yeni bir tartışma başlattı.

Bir düğün töreninde yaşanan "kapı tutma" geleneği, taraflar arasında gerginliğe neden oldu. Kapıyı tutan kişinin verilen bahşişi yetersiz bulması üzerine sinirlenen damat "Ne istiyorsun be abi, maaşımı mı vereyim?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA BAŞLATTI

Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan görüntüler, kız isteme ve düğünlerde uygulanan "kapı tutma" geleneğini yeniden gündeme taşıdı. Paylaşıma çok sayıda yorum yapılırken, bazı kullanıcılar "Evliliğin en zor tarafı şu saçma adetler" ve "Şu aptallığı artık bitirin kardeşim, kendinizi rezil etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz" ifadeleriyle yaşanan olaya tepki gösterdi.

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biri bu saçma geleneği bitirsin! Damat, en mutlu gününde öfkeden deliye döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakan Öncü Hakan Öncü:
    valla pire için yorgan yakarım. şansıma benim kafada birini buldum. kına yapmadım isteme nişan aynı anda. 2 ay sonra nikah. sıfır eziyet. sıfır prosedür. temel yesler sadece. 2 0 Yanıtla
  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    dilencilikten başka birşey değil 0 0 Yanıtla
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