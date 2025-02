Birleşik Kamu-İş'ten HÜDA PAR'a Tepki

Güncel

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu HÜDA PAR'ın "Kürt meselesine insani çözüm" çalıştay sonuç bildirgesine tepki göstererek, "Çalıştay'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e, ülkenin Anayasal düzeni ve bölünmez bütünlüğüne, ulus-devlet yapısına meydan okundu. En ufak bir eleştiriye dahi tahammülü olmayan siyasi iktidarın kendini eleştiren kişi ve kurumların temsilcilerini gece yarısı baskınlarıyla evlerinden alıp itibarsızlaştırdığı bir dönemde, bu hadsiz çalıştayla ilgili şu ana kadar hiçbir adım atmamış olması ibret vericidir" açıklamasını yaptı.

HÜDA PAR'ın "Kürt meselesine insani çözüm" çalıştay sonuç bildirgesine Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu tepki gösterdi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu, " Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin birleştirici unsurudur" başlığıyla yayınladığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullanıldı:

"Şeriatçı terör örgütü Hizbullah'ın siyasi uzantısı HÜDA PAR, geçtiğimiz günlerde 'Kürt Meselesine İnsani Çözüm' adı altında bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e, ülkenin Anayasal düzeni ve bölünmez bütünlüğüne, ulus-devlet yapısına meydan okundu. En ufak bir eleştiriye dahi tahammülü olmayan siyasi iktidarın kendini eleştiren kişi ve kurumların temsilcilerini gece yarısı baskınlarıyla evlerinden alıp itibarsızlaştırdığı bir dönemde, bu hadsiz çalıştayla ilgili şu ana kadar hiçbir adım atmamış olması ibret vericidir.

"Muhalefeti demir yumrukla ezmeye çalışan iktidar sus pus"

Çalıştay sonuç bildirgesinde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yer alan ve milletin bir arada kardeşçe yaşamasının sigortası olan vatandaşlık tanımını hedef alınmıştır. Anayasa'da yer alan Türk milleti tanımı, kapsayıcı bir kimliği ifade etmekte olup, vatandaşlık bağını temel almaktadır. Bu tanımın ırkçı veya dışlayıcı olduğu iddiası tamamen kötü niyetli bir propagandadır. Sykes-Picot sınırlarının sembolik hale getirilmesi ve bazı bölgelerde farklı idari yapıların oluşturulması talebini içeren bildirge, Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden bölücü girişimlerin açık bir yansımasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları tartışmaya kapalıdır ve herhangi bir şekilde uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş sınırların sorgulanması kabul edilemez. Bu tür bir çalışmada, Şeyh Said güzellemesi yapılmaması olası değildi. Ancak müellifleri devletin bu karanlık karakterden özür dilemesi gerektiği ifade ederek had bilmezliklerini bir kez daha ortaya koymuşlardır. Şeyh Said İsyanı gerici ve hain bir isyandır. Devlet hainlerden özür dilemez. Bu hadsiz güruh, paçavradan ibaret sonuç bildirgesinde hızını alamamış; bir zamanlar karşılıklı olarak birbirlerini boğazladıkları taşeron terör odağı PKK'nın eylemlerini meşrulaştırarak, çatışmaların 'Kemalist resmi ideolojinin' dayatmaları nedeniyle ortaya çıktığını iddia etme cüretini ortaya koymuştur. Küresel güçlerin tetikçisi, ayrılıkçı terör örgütü PKK'nın meşru ve haklı bir mücadele verdiğini iddia eden bu değerlendirmeler, halkımıza ve vatan savunmasında can veren onbinlerce şehide ihanettir. Anayasal güvence altında siyasi iktidara demokratik yollarla meşru muhalefet ortaya koyan kişi ve kurumları demir yumrukla ezmeye çalışan iktidar sus pus.

"Kemalizm, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kuruluş felsefesidir"

Son olarak HÜDA-PAR Milletvekili Faruk Dinç'in Türk ulusu için demokrasi, temsil ve egemenlik anlamına gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesi olan Kemalizme yönelik çirkin ifadeleri, ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan hadsiz ve kabul edilemez açıklamalardır. Türkiye'nin temel değerlerine saldırarak toplumda ayrışma yaratmayı amaçlayan bu zihniyet, ülkemizin aydınlık geleceğine zarar vermeyi amaçlamaktadır. Kemalizm, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kuruluş felsefesidir ve hepimizin ortak değeridir. Laiklik, demokrasi, hukuk devleti ve çağdaşlaşma gibi ilkeler üzerine inşa edilen bu sistem, tüm yurttaşlarımızın eşit ve özgür bir şekilde bir arada yaşamasını sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını kazanmasında, halkın egemenliğini tesis etmesinde ve modernleşme sürecinde Kemalist ilkeler yol gösterici olmuştur. Türkiye, çağdaş, laik ve demokratik bir hukuk devleti olarak yoluna devam edecek; Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak bizler de gericiliğe karşı mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz."