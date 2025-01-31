Birleşik Krallık'ta Yeni Vize Düzenlemeleri 2025'te Başlayacak

Güncel

BİRLEŞİK Krallık'ın 11 Mart 2025 tarihinde yürürlüğe girecek vize düzenlemeleri sonucu, bu ülkeyi ziyaret edecek herkesin ön kayıt yaptırması gerekiyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) 'Schengen Bölgesi'ne vizesiz giriş hakkı bulunan ülke vatandaşları için uygulamaya konulan ön izin alma zorunluluğunun ardından, Birleşik Krallık da 'Sınırların Dönüşümü ve Modernizasyonu' isimli program başlattı ve 'Evrensel Seyahat İzni' (Universal Permission to Travel) uygulamasını hayata geçirdi. Söz konusu uygulama uyarınca Birleşik Krallık'a gelen yabancıların tamamı için seyahat öncesinde ön izin alma zorunluluğu getirildi. Bu doğrultuda, 2 Nisan 2025 tarihinden itibaren vizeye tabi olmayan ülkelerin (AB ve ABD gibi) pasaport sahiplerinin Birleşik Krallık'a seyahatleri öncesinde 'Elektronik Seyahat İzni'ne (Electronic Travel Authorisation-ETA) başvurmaları zorunlu kılındı.

Ayrıca, 11 Mart 2025 tarihi itibarıyla diplomatik pasaportu vizeden muaf tutulan tüm ülkeler için 'kolay vize' uygulaması getirildi. Bu kapsamda, diplomatik pasaport hamillerine bizzat başvuru yapmadan ve ücretsiz şekilde kolaylaştırılmış yöntemle vize itası yapılacak. Kararın Türkiye'ye münhasır bir adım olmadığı, Birleşik Krallık'ın küresel çapta aldığı yeni sınır politikasının bir parçası olduğu belirtildi.