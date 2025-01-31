Birleşik Krallık'ta Yeni Vize Düzenlemeleri 2025'te Başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Birleşik Krallık'ta Yeni Vize Düzenlemeleri 2025'te Başlayacak

11 Mart 2025'ten itibaren Birleşik Krallık'a seyahat edecek herkes ön kayıt yaptırmak zorunda olacak. Bu yeni düzenleme, vizeye tabi olmayan ülkelere de hitap ederek seyahat öncesinde 'Elektronik Seyahat İzni' alma zorunluluğu getiriyor.

31.01.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞİK Krallık'ın 11 Mart 2025 tarihinde yürürlüğe girecek vize düzenlemeleri sonucu, bu ülkeyi ziyaret edecek herkesin ön kayıt yaptırması gerekiyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) 'Schengen Bölgesi'ne vizesiz giriş hakkı bulunan ülke vatandaşları için uygulamaya konulan ön izin alma zorunluluğunun ardından, Birleşik Krallık da 'Sınırların Dönüşümü ve Modernizasyonu' isimli program başlattı ve 'Evrensel Seyahat İzni' (Universal Permission to Travel) uygulamasını hayata geçirdi. Söz konusu uygulama uyarınca Birleşik Krallık'a gelen yabancıların tamamı için seyahat öncesinde ön izin alma zorunluluğu getirildi. Bu doğrultuda, 2 Nisan 2025 tarihinden itibaren vizeye tabi olmayan ülkelerin (AB ve ABD gibi) pasaport sahiplerinin Birleşik Krallık'a seyahatleri öncesinde 'Elektronik Seyahat İzni'ne (Electronic Travel Authorisation-ETA) başvurmaları zorunlu kılındı.

Ayrıca, 11 Mart 2025 tarihi itibarıyla diplomatik pasaportu vizeden muaf tutulan tüm ülkeler için 'kolay vize' uygulaması getirildi. Bu kapsamda, diplomatik pasaport hamillerine bizzat başvuru yapmadan ve ücretsiz şekilde kolaylaştırılmış yöntemle vize itası yapılacak. Kararın Türkiye'ye münhasır bir adım olmadığı, Birleşik Krallık'ın küresel çapta aldığı yeni sınır politikasının bir parçası olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşik Krallık, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Dünya, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birleşik Krallık'ta Yeni Vize Düzenlemeleri 2025'te Başlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:59 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nin önünde toplanan kalabalığa sesleniyor İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplanan kalabalığa sesleniyor
11:30 İmamoğlu’nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi’nin önünde ortalık karıştı İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
10:48 Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış
10:23 Özlem Zengin’in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti
09:37 Devrik lider Esad’ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü
17:36 Kanserle mücadele eden Tanyeli’den kötü haber: Karantinadayım Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber: Karantinadayım
17:34 Milan Skriniar resmen Fenerbahçe’de Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de
17:20 Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor
16:57 Hakim Ziyech’in yeni adresi resmen belli oldu Hakim Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu
16:55 Yalova’da “içme suyuna kimyasal madde karıştı“ iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
16:47 Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı
16:30 Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu İşte bebeğinin ismi Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte bebeğinin ismi
16:21 Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu
15:47 Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 12:14:19. #1.11#
SON DAKİKA: Birleşik Krallık'ta Yeni Vize Düzenlemeleri 2025'te Başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.