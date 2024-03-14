Birlik ve Dayanışma Sendikası Atatürk\'ün huzurunda çelenk bıraktı

Birlik ve Dayanışma Sendikası, kuruluşunun 10. yıldönümü ve 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de Atatürk'ün manevi huzuruna çıkarak, mozoleye çelenk bıraktı. Sendika Başkanı Derya Mengücük, törenin ardından, sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirdi, "Ticari ve siyasi kaygıları önceleyen, çalışanını korumayan, gözetmeyen, toplum sağlığını önemsemeyen yol ve yöntemlerle sağlık olmaz" dedi.
Birlik ve Dayanışma Sendikası, kuruluşunun 10. yıldönümü ve 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti, mozoleye çelenk bıraktı. Tören sonrası açıklama yapan Başkan Derya Mengücük 14 Mart tarihinin hekimler için önemli ve anlamlı olduğuna dikkati çekti. Mengücük, "İstanbul 1919'da işgal altındadır. Tıp öğrencileri tüm engellemelere rağmen, ilk tıp okulunun 92. yıl kutlamasını 14 Mart 1919 tarihinde büyük bir coşku ile kutlar ve bu işgali protesto ederler. 14 Mart 1919, Tıbbiyeli Hikmet ve arkadaşları sayesinde bir özgürlük ve bağımsızlık hareketi ile tarihimizde kutlanan ilk Tıp Bayramıdır. Her yıl, biz hekimler o günü yeniden yaşar, saygı ve gururla anarız" diye konuştu.
"DAİMA BU ÜLKENİN VE HALKININ SAVUNUCUSU OLACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERDİK"
Birlik ve Dayanışma Sendikasının kuruluş tarihinin de 14 Mart olduğuna dikkati çeken Dr. Mengücük "Kuruluşumuzun 10. Yılını kutluyoruz. Bu vesileyle bugün sendikamız üyeleri ile Anıtkabir'de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, sevgi ve minnetimizi ileterek huzuruna çelengimizi sunduk. Ata'mızın kendisini emanet ettiği hekimler ve hemşireler, ebeler olarak, Tıbbiyeli Hikmet ve arkadaşlarının kararlılığını sürdürdüğümüzü, daima bu ülkenin ve halkının sağlığının savunucusu olacağımızın sözünü verdik" ifadelerini kullandı.
"TOPLUM SAĞLIĞINI ÖNEMSEMEYEN YÖNTEMLERLE SAĞLIK OLMAZ"
"İşimizin, mesleğimizin gerektirdiği, hastalarımızın hak ettiği süreyi istiyoruz" diyen Mengücük, insan sağlığını 3-5 dakikalık muayenelere sıkıştıran, sağlık sisteminin başarısını olağandışı sayılarla ölçen anlayıştan vazgeçilmesini istedi. Mengücük "Hızlandırılmış muayeneler, sıkıştırılmış ameliyatlar, uzatılmış mesailer, üst üste nöbetler, tıklım tıklım aciller sağlık değil tükeniş ve ölüm getirir biliyoruz. İnsan ve toplum sağlığı odaklı, akıl ve bilimden yana, hasta ve çalışana saygılı, eşit, ulaşılabilir, ücretsiz ve nitelikli bir sağlık hizmeti dışında sürdürülebilir ve insancıl başka hiçbir çözüm olmadığını ve mücadelemize devam edeceğimizi hatırlatıyoruz. Ticari ve siyasi kaygıları önceleyen, çalışanını korumayan, gözetmeyen, toplum sağlığını önemsemeyen yol ve yöntemlerle sağlık olmaz" diye konuştu.
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