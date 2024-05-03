Biruni Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi - Son Dakika
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Biruni Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi

Biruni Üniversitesi öğrencileri Filistin\'e destek yürüyüşü düzenledi

Biruni Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. Öğrenciler, pankart açarak sloganlar attı ve Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu da açıklama yaptı. Ömerustaoğlu, Filistin halkına yapılanların kabul edilemez olduğunu belirtti.

03.05.2024 16:40
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Biruni Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek Filistin'e destek yürüyüşü yaptı.

Üniversitenin Zeytinburnu'ndaki merkez kampüsünde bir araya gelen öğrenciler, "Özgür Filistin'in yanındayız" pankartı açıp, "Filistin'en özgürlük", "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları attı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde çok trajik bir olayın yaşandığını belirterek, bunun dünya ve insanlık tarihinde yaşanan önemli olaylardan farklı olduğunu söyledi.

Ömerustaoğlu, 21. yüzyılda insan haklarının artık çok ileri geldiği bir dünyada masum halka karşı bu derece yoğun bir bombalama ve katliamın yapılmasının herkesin, her vicdan sahibi insanın yüreğini sızlattığını kaydetti.

İnsanlığın büyük bir sınavdan geçtiğini vurgulayan Ömerustaoğlu, "Dünyanın egemen güçleri, uluslararası kuruluşların her birinin bu konuda gerekeni yapması gerekiyor. Daha iyi bir dünya, daha yaşanır bir dünyaya geçişin arifesindeyiz ya da daha kötü bir dünyada yol almaya devam edeceğiz. Onun için diyoruz ki vicdan sahibi herkesin Filistin halkının, mazlumların yanında yer alması gerekiyor. Bunun için dünyanın sessiz kalmadığını görüyoruz. Bütün dünyada tepkiler var. Halklar düzeyinde bunu görmekteyiz ve yaşamaktayız." diye konuştu.

Ömerustaoğlu, Filistin halkına yapılanların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Açıklamanın ardından öğrenciler ve akademisyenlerin yer aldığı grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla kampüsün çevresinde yürüyüş yaptı.

Kaynak: AA

Adnan Ömerustaoğlu, Filistin, İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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