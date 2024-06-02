İstanbul'da Kıtalar Arası Bisiklet Gezisi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Kıtalar Arası Bisiklet Gezisi Düzenlendi

Geniş Video İzle

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Şişli Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Türkiye Bisikletliler Derneği ve Trafikte Ortak Akıl Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen Ekolojik Çevre Festivali kapsamında 'Kıtalar Arası Bisiklet Gezisi' yapıldı. Yaklaşık 2 bin bisiklet tutkunu, Şişli'den Üsküdar'a kadar 15 kilometre pedal çevirerek çevre dostu bir yaşama dikkat çekti.

02.06.2024 19:07  Güncelleme: 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen Ekolojik Çevre Festivali etkinlikleri kapsamında; Şişli Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Türkiye Bisikletliler Derneği ve Trafikte Ortak Akıl Derneği'nin iş birliğiyle "Kıtalar Arası Bisiklet Gezisi" yapıldı. Yüzlerce bisikletli, çevre dostu bir yaşama dikkati çekmek için Şişli'den Üsküdar'a kadar 15 kilometre pedal çevirdi.

Sürdürülebilir, doğa ile uyumlu daha temiz, daha yeşil ve çevre dostu bir yaşama dikkat çekmek için gerçekleşen Kıtalar Arası Bisiklet Gezisi'ne yaklaşık 2 bin bisiklet tutkunu katıldı. Geziye katılabilmenin şartı olarak ambalaj atığı getiren bisikletçiler, etkinlikte yer aldı.

Şişli Mecidiyeköy'den saat 11.00'de başlayan bisiklet gezisinin startını, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, TRAP Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Türkiye Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz verdi.

15 kilometre pedal çevirdiler

Bisiklet tutkunları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Üsküdar Harem'e kadar 15 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. 7'den 70'e birçok vatandaşın katılım gösterdiği bisiklet turu, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikle bisiklet kullanımının teşvik edilmesinin yanı sıra çevresel ve sağlıklı yaşama katkı sağlamasına; ayrıca yoğun araç trafiğinin azaltılması, karbon salınımının düşürülerek hava kalitesinin iyileştirilmesine dikkat çekildi.

İstanbul\'da Kıtalar Arası Bisiklet Gezisi Düzenlendi
Kaynak: ANKA

Üsküdar Belediyesi, Dünya Çevre Günü, Şişli Belediyesi, Türkiye, Üsküdar, Şişli, Çevre, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kıtalar Arası Bisiklet Gezisi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:14 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu’yu da savunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor
15:52 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması halinde ateşkesi desteklerim İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması halinde ateşkesi desteklerim
14:47 Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
13:41 İstanbul’da çöken binada gözaltı sayısı 2’ye yükseldi Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet’te İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te
19:36 Kadıköy’de tarihi imza Mourinho, resmen Fenerbahçe’de Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de
18:39 Önce yazdı, sonra sildi Zaha’dan Okan Buruk’u küplere bindirecek paylaşım Önce yazdı, sonra sildi! Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım
18:01 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz
17:16 Mourinho’nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi Ali Koç’u şoke eden protesto Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto
17:15 Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti
16:39 İsmet Taşdemir, Mourinho’ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz İsmet Taşdemir, Mourinho'ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz
15:58 Taraftarları mest etti Jose Mourinho’dan ilk Fenerbahçe paylaşımı Taraftarları mest etti! Jose Mourinho'dan ilk Fenerbahçe paylaşımı
15:43 Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelişi Avrupa’yı salladı Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi Avrupa'yı salladı
15:43 Erdoğan’dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik Erdoğan'dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik
14:47 Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 19:55:23. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kıtalar Arası Bisiklet Gezisi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement