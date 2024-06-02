İstanbul\'da Kıtalar Arası Bisiklet Gezisi Düzenlendi

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(İSTANBUL) - 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen Ekolojik Çevre Festivali etkinlikleri kapsamında; Şişli Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Türkiye Bisikletliler Derneği ve Trafikte Ortak Akıl Derneği'nin iş birliğiyle "Kıtalar Arası Bisiklet Gezisi" yapıldı. Yüzlerce bisikletli, çevre dostu bir yaşama dikkati çekmek için Şişli'den Üsküdar'a kadar 15 kilometre pedal çevirdi.

Sürdürülebilir, doğa ile uyumlu daha temiz, daha yeşil ve çevre dostu bir yaşama dikkat çekmek için gerçekleşen Kıtalar Arası Bisiklet Gezisi'ne yaklaşık 2 bin bisiklet tutkunu katıldı. Geziye katılabilmenin şartı olarak ambalaj atığı getiren bisikletçiler, etkinlikte yer aldı.

Şişli Mecidiyeköy'den saat 11.00'de başlayan bisiklet gezisinin startını, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, TRAP Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Türkiye Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz verdi.

15 kilometre pedal çevirdiler

Bisiklet tutkunları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Üsküdar Harem'e kadar 15 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. 7'den 70'e birçok vatandaşın katılım gösterdiği bisiklet turu, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikle bisiklet kullanımının teşvik edilmesinin yanı sıra çevresel ve sağlıklı yaşama katkı sağlamasına; ayrıca yoğun araç trafiğinin azaltılması, karbon salınımının düşürülerek hava kalitesinin iyileştirilmesine dikkat çekildi.