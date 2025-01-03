Bisikletçiler Türk Bayrağı ile Yola Çıktı

Pozantı ilçesinde bisiklet sporcuları, teslim aldıkları Türk bayrağını kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek törenlere götürmek üzere yola çıktı.
Pozantı Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Konuralp Yılmaz, bisiklet sporcularına 5 Ocak'ta Adana'da düzenlenecek törene götürülecek Türk bayrağını teslim etti.
Bisikletlilerin uğurlandığı törene, Belediye Başkanı Ali Avan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Nuri Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Atcı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Zeybek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Sezgin de katıldı.
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