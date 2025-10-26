Bismil\'de Otomobil-Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da feci bir kaza meydana geldi. Akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde güvenlik kamerasına da yansıyan kazada plakası öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen ve sola dönüş yapan minibüs çarpıştı.

BEBEK ARABASIYLA İLERLEYEN YAYA SON ANDA KURTULDU

Kaldırımda bebek arabası ile ilerleyen bir yaya yön değiştirerek üzerine doğru gelen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü ve otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.