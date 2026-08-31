Bitexen sahibi Kemal Cenk Erdem, kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "kara para aklama" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

BITEXEN SAHİBİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. Sahibi Kemal Cenk Erdem, "kara para aklama” suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

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