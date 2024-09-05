Bitlis Adilcevaz'da Turizm, Kültür ve Kalkınma Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Bitlis Adilcevaz'da Turizm, Kültür ve Kalkınma Çalıştayı Düzenlendi

Bitlis Adilcevaz\'da Turizm, Kültür ve Kalkınma Çalıştayı Düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi tarafından Adilcevaz'da gerçekleştirilen çalıştayda, bölgenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar konuşuldu. Konuşmacılar, Bitlis'in turizm ve kalkınma sürecine katkı sağlamak için çeşitli projelerin olduğunu belirtti.

05.09.2024 19:16
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde " Turizm, Kültür ve Kalkınma Çalıştayı" düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi tarafından Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, bölgenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İlin turizmini harekete geçirmeyi amaçladıklarını belirten Elmastaş, "Bitlis'in sahip olduğu kaynakları tespit ettik. Bundan sonraki süreçte kentin kalkınması sürecine aktör olabileceğini düşündüğümüz turizmi tercih ettik. Bunun yerinde bir karar olduğuna inanıyoruz. Bu noktadan hareketle bazı çalışmaları başlattık. Bazı projelerimiz var." dedi.

Turizmi geliştirmeye yönelik projelerden söz eden Elmastaş, şunlar kaydetti:

"Bitlis Evi Projesi, Van Gölü kıyısında bazı alanları kullanıp hayata geçireceğimiz uygulama oteli projelerimiz var. Adilcevaz'ın kendine has doğal güzellikleri ve özellikleri var. Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlerin yine en güzel örnekleri Adilcevaz'da bulunuyor. Bir tarafta Süphan Dağı, diğer tarafta kültürel varlıklar açısından çok zengin bir alan. Kentin turizm ve kalkınmasın gereken desteği sunmaya çalışacağız."

Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise Adilcevaz'ın 28 kilometrelik sahil şeridiyle Van Gölü'ne en uzun kıyısı olan ilçe olduğunu ifade etti.

Adilcevaz'ın 4 gölü içinde barındırdığını kaydeden Akbaba, "İlçemizin değişim ve dönüşümü için farklı kurum ve kuruluşlarla devam eden projelerimiz var. İnşallah her geçen gün ilçemiz biraz daha turizm şehri olmaya yaklaşacak. Her anlamda değerleri olan önemli bir ilçe. Bu değerleri tek tek ortaya çıkararak hak ettiği konuma taşımaya çalışacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, ilçedeki arkeolojik kazılarla ilgili sunum yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis Adilcevaz'da Turizm, Kültür ve Kalkınma Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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