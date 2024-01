Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şekeroğlu, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür" fotoğrafını seçen Şekeroğlu, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" ile Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğraflarını oyladı.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı" fotoğraflarını tercih eden Şekeroğlu, "Spor" kategorisinde ise Sergei Gapon'un "Sahada isyan" fotoğrafına oy verdi.

Şekeroğlu, AA'nın düzenlediği yarışmada birbirinden güzel karelerin yer aldığı belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.