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Bitlis Eren Üniversitesi'nde 'Gazze Bizim Neyimiz Olur' Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Bitlis Eren Üniversitesi'nde 'Gazze Bizim Neyimiz Olur' Konferansı Düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Gazze Bizim Neyimiz Olur' konferansında, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekildi. Konferansa Filistinli öğretim görevlileri de katıldı. Konuşmacılar, Gazze'deki zulmü ve yaşanan acıları anlattılar. Konferansın sonunda dua edildi ve konuşmacılara plaket verildi.

Bitlis Eren Üniversitesi\'nde \'Gazze Bizim Neyimiz Olur\' Konferansı Düzenlendi
28.12.2023 - 20:24,
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BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde 'Gazze bizim neyimiz olur konferansı düzenlendi. Konferansa katılan konuşmacılar, Gazze'te yaşanan soykırıma dikkat çekti.

Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için Bitlis Eren Üniversitesi'nde Filistinli Öğretim Görevlilerinin de katılımıyla Gazze bizim neyimiz olur temalı konferans düzenlendi. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferans Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ulvi Öbey'in moderatörlüğü'nde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve Aksa Tufanına dair bir sinevizyon gösterimiyle devam eden konferansa, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim Üyesi Dr. Asmaa Younis, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Top ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mahmoud Alnaffar N.m konuşma konuşmacı olarak katıldı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim Üyesi Dr. Asmaa Younis, Filistinde yaşadıklarını anlattı. Younnis, Gazze'de yaşayan ailesinin yanına gitmekte zorlandığını, düzenlenen saldırılarda 70 yakınınını kaybettiğini, ailesinden sadece 7 kişinin hayatta kaldığını söyledi.

Konferansın Koordinatörlüğünü yapan Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Adem Palabıyık ise, siyonist işgal rejiminin zulmünün 1937 yılında başladığını vurgulayarak, sürecin devam ettiğini ifade etti. Palabıyık, İsrail kuruluş felsefesinin altında bulunan bu zulüm süreci 1937'de başladı ve bugüne kadar da devam ediyor. Şu ana kadar sadece güncel veriler değil, yaklaşık 200 bin Filistinli şehid edildi. Kudüs bir coğrafya meselesi değil, bir iman, bir ümmet meselesidir. Maalesef bu ümmet meselesine dünya halkları ellerinde geldiği kadar destek veriyor ama sessiz kalındığına da şahitlik yapıyoruz. Bu yüzden yük bizim omuzlarımızda. Bu yükü birlikte paylaşmak ve bu yükün altından kalkmak görevimiz. Allah'ın izniyle bu yükün altında kalmayacağız. Bunu onurla taşıyacağız. dedi.

Konferans yapılan dua ve katılan konuşmacılara plaket verilmesinin ardından sona erdi. (DHA)

Kaynak: DHA
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