Bitlis'te 1 kilo 400 gram doğan Muhammed bebek hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi - Son Dakika
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Bitlis'te 1 kilo 400 gram doğan Muhammed bebek hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi

Bitlis\'te 1 kilo 400 gram doğan Muhammed bebek hava ambulansıyla Malatya\'ya sevk edildi
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Bitlis'te 3,5 ay önce 1 kilo 400 gram ağırlığında dünyaya gelen Muhammed Ali Uyan, pulmoner hipertansiyon tanısıyla 2 aydır entübe olarak izleniyordu. Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki gerçekleştirildi.

BİTLİS'te 3,5 ay önce 1 kilo 400 gram ağırlığında dünyaya gelen ve 2 aydır entübe olarak takip edilen Muhammed Ali Uyan, ileri tetkik ve tedavisi için hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Tatvan Devlet Hastanesi'nde 3,5 ay önce dünyaya gelen Muhammed Ali Uyan'ın yapılan ekokardiyografik incelemesinde pulmoner hipertansiyon tespit edildi. Yaklaşık 2 aydır entübe olarak takip edilen bebeğin, doktorların yaptığı değerlendirmeler sonucunda oksijen ihtiyacı ve pulmoner hipertansiyon bulguları nedeniyle ileri düzey çocuk yoğun bakım ve çocuk kardiyolojisi hizmetlerinin bulunduğu üçüncü basamak sağlık kuruluşuna sevk edilmesine karar verildi. Muhammed bebek, sağlık durumunun daha ileri düzeyde değerlendirilmesi ve tedavisinin sürdürülmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te 1 kilo 400 gram doğan Muhammed bebek hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te 1 kilo 400 gram doğan Muhammed bebek hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi - Son Dakika
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