Bitlis\'te 24 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Narlı sosların ardından bir ürün grubuna daha yasak geliyor

Hazar Ergüçlü\'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı

Mal varlıklarına el konulan fenomen ağlayarak anlattı: Eşim beni eskortla aldattı

1999 depremi sonrası kaybolan çocuklarla ilgili korkunç iddia

BİTLİS'te jandarmanın düzenlediği operasyonda 24 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Ocak'ta göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda kent merkezindeki kırsal mahallelerde Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Düzensiz göçmenler Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 organizatör işlemleri sonrası tutuklandı. (DHA)

Görüntü geçiliyor

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)