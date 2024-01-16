Bitlis\'teki kar yağışı tarihi mekanlara ayrı bir güzellik kattı

BİTLİS'te günlerce etkili olan kar, yolları kapatıp, ulaşımı olumsuz yönde etkilerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 4 yıldır sürdürdüğü 'Dere Üstü Islah Projesi' ile ortaya çıkan tarihi mekanlara da ayrı bir güzellik kattı. Beyaz kar örtüsü altında kalan tarihi Bitlis kenti, havadan görüntülendi.

Kent merkezindeki kalınlığı yaklaşık 80 santimetre olan kar, bakanlığın, başlattığı yıkım çalışmasıyla ortaya çıkan tarihi mekanlara ve 1400 metre uzunluğundaki dereye farklı bir güzellik kattı. Üzerindeki ve çevresindeki 700 iş yerinin yıkılması ve enkazlarının kaldırılması ile birlikte kent merkezindeki dere,çevresindeki Bitlis Kalesi, 16'ncı yüzyılda yapılan Paşa Hamamı, camiler, medreseler, tarihi evler ile 10 tarihi köprü yeniden görünür hale gelip gün yüzüne çıktı. Beyaz kar örtüsünün ayrı bir güzellik sunduğu Bitlis, meraklıları tarafından da havadan görüntülendi. Bitlis'in kar altındaki güzeliğini görüntülemek için geldiğini anlatan Emrah Kendilci, tarihi yapıların ve karın farklı bir güzellik sunduğunu belirtirken, İstanbul'dan kenti gezmeye gelen Yakup Tokuş ise Yoğun kar yağışı kentin bütün güzelliklerini ortaya çıkarmış ve muhteşem bir manzaralar oluşturmuş. Türkiye'nin her yerinden herkesin Bitlis'e gelip güzel kış mevsimini burada yaşamalarını isterimdiye konuştu. (DHA)