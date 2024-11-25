Bitlis'te Kar Yağışı 84 Köy Yolunu Kapatmış Durumda - Son Dakika
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Bitlis'te Kar Yağışı 84 Köy Yolunu Kapatmış Durumda

Bitlis\'te Kar Yağışı 84 Köy Yolunu Kapatmış Durumda

Bitlis'te gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonucu 84 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı merkezde 25, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreyi buldu. Karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

25.11.2024 11:33  Güncelleme: 11:37
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BİTLİS'te gece başlayıp, sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 84 köy yolu, ulaşıma kapandı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı verdiği illerden biri olan Bitlis'te kar yağışı gece saatlerinde başladı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Bitlis merkezdeki kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 50 santimetreyi buldu. Yoğun kar nedeniyle 84 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte hem belediye hem de Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KAR YAĞIŞI SÜRECEK

Kapanan köy yolları için İl Özel İdaresi'ne ait Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekipleri de çalışma başlattı. Bitlis genelinde 350 köy, 293 mezrada karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirten Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan 10 ayrı şantiyede 71 iş makinesi ve 75 personelle kışa hazır olduklarını söyledi. Kurtkan, yağışın durumuna göre kapanan köy yollarını da en kısa sürede yeniden ulaşıma açacaklarını bildirdi. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerine kadar sürmesini beklediklerini belirterek, özellikle kar yağışı sonrasında sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Kaynak: DHA

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