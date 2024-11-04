Bitlis\'te Kış Önlemleri Toplantısı

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Bitlis'te Vali Ahmet Karakaya başkanlığında yapılan "İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu" toplantısında kışın alınacak önlemler konuşuldu.

AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Karakaya, kış öncesi koordinasyonun sağlanması için bir araya geldiklerini söyledi.

Kış tedbirlerinin önemine değinen Karakaya, "Bitlis'in bir kış memleketi olduğunu düşünürsek alınacak önlemler bizler için daha da önem kazanıyor. Buradaki tüm kurumlar tecrübeli. Yılladır bu bölgede çalışıyorlar. Aksayan yönleri, alınması gereken tedbirleri analizler yapmışlardır. Sürpriz kış şartları ile karşılaşmazsak yapılacaklar bellidir ama önceki yıllara nazaran daha iyi bir mücadele sergileme amacındayız. Vatandaşımızın olağan hayat akışını etkilemeyecek şekilde karla mücadele çalışmamızı yapacağız." diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan ise ilgili genelgelerle kış boyunca afet risklerinin azaltılması, trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat edebilmeleri ile can ve mal güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Bitlis'in kar yağışının en fazla olduğu iller arasında yer aldığını ifade eden Tunçtan, "İlimizde zaman zaman afetler yaşanabilmektedir. Maalesef can ve mal kayıpları da olabilmektedir. Yapacağımız ortak çalışmalarla afet risklerinin azaltılmasını hedefliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından ilgili kurumların yetkilileri, çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

Toplantıya vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireçci, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan ve kurum amirleri katıldı.