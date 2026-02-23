Okul müdürüne saldırı! O anlar kameralarda - Son Dakika
Okul müdürüne saldırı! O anlar kameralarda

Haberin Videosunu İzleyin
Okul müdürüne saldırı! O anlar kameralarda
23.02.2026 18:30
Haberin Videosunu İzleyin
Okul müdürüne saldırı! O anlar kameralarda
Haber Videosu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki okul müdürü, okul bahçesinde yaşanan tartışma sonrası bir saldırıya uğradı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde aynı bahçeyi paylaşan iki okulun müdürlerine yönelik saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin okul müdürlerine yumruk attığı ve tekme savurduğu görüldü.

Olay, 10 gün önce Ahlat ilçesinde bulunan Abdurrahman Gazi İlkokulu ile Saadet Ayber Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda meydana geldi.

MÜDÜRE SALDIRDI

İddiaya göre Abdurrahman Gazi İlkokulu'na gelen bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle okul müdürü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine aynı bahçeyi paylaşan diğer okulun müdürü de araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

O ANLAR KAMERALARDA

Bu sırada şüpheli, her iki okul müdürüne de saldırdı. Yaşanan arbede okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin müdürlere yumruk attığı ve tekme savurduğu anlar yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Okul müdürüne saldırı! O anlar kameralarda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oğuz YALMAN Oğuz YALMAN:
    Çocukların gözü önünde,nereye gidiyoruz Allah'ım ıslah etsin. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:11
