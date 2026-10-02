Bitlis'te sağanak sonrası Rahva'da etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Bitlis'te sağanak sonrası Rahva'da etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı

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Bitlis\'te sağanak sonrası Rahva\'da etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı
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Bitlis'te dün akşamdan bu yana aralıklarla etkili olan sağanak sonrası hava sıcaklığı düştü, Rahva bölgesinde sis oluştu. Sis nedeniyle Bitlis, Tatvan ve Güroymak kara yolunda görüş mesafesi azaldı, sürücüler zor anlar yaşadı; Atatürk Dağı ve ağaçlar sisle kaplandı.

Bitlis'te yağışın ardından Tatvan ve Güroymak kara yolunda sis etkili oldu.

Bitlis'te dün akşamdan bu yana aralıklarla etkili olan sağanak sonrası kentte hava sıcaklığında düşüş yaşandı.

Kentte etkisini sürdüren soğuk nedeniyle Rahva bölgesinde sis oluştu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis, Tatvan ve Güroymak kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Rahva'daki Atatürk Dağı ve ağaçlar sisle kaplandı.

Kaynak: AA
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