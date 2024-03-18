Bitlis'te Sektörün Enleri Ödül Gecesi Düzenlendi - Son Dakika
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Bitlis'te Sektörün Enleri Ödül Gecesi Düzenlendi

Bitlis\'te Sektörün Enleri Ödül Gecesi Düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, farklı illerden ve ülkelerden kuaför, berber ile güzellik salonu işletmecisinin katılımıyla düzenlenen 'Sektörün Enleri Ödül Gecesi' programında, yaklaşık 200 kuaför, berber ve güzellik salonu işletmecisine plaket takdim edildi. Programda sektörde en iyiler arasında yer alan katılımcılara ödüller verildi. Programı organize eden Hüseyin Yüksel, bu programı ilçede düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

18.03.2024 15:31  Güncelleme: 15:35
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, farklı illerden ve ülkelerden kuaför, berber ile güzellik salonu işletmecisinin katılımıyla "Sektörün Enleri Ödül Gecesi" programı düzenlendi.

Fuar Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, farklı illerden ve İran, Azerbaycan, Gürcistan ile Almanya'dan gelen yaklaşık 200 kuaför, berber ve güzellik salonu işletmecisi ve oda başkanlarına plaket takdim edildi.

Ardından sektörde en iyiler arasında yer alan katılımcılara ödül verildi.

Programı organize eden kuaför işletmecisi Hüseyin Yüksel, bu programı ilçede düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Elazığ'dan gelen Beyhan Tanrıkulu da mesleğinde öne çıkan insanlarla aynı ortamda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bugün burada olduğumuz için çok mutluyuz. Tatvan'daki meslektaşlarımıza ve Tatvan halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Diyarbakır'dan gelen Ebru Eryıldırım da, "Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm illerde eğitim verme fırsatımız oldu. Bu sektörde çok sayıda kişiyi yetiştirdik. Onlar adına emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hüseyin Yüksel, Kuaför, Bitlis, Güzellik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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