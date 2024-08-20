Bitlis'te Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika
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Bitlis'te Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından önceden sünnet ettirilen 20 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi. Çocuklar tarihi mekanları gezdikten sonra Tatvan'a götürülerek Van Gölü'nde gezintiye çıkarıldı. Şölen kapsamında çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu ve hediyeler verildi. Programda konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, bu etkinliğin Türkiye genelinde gerçekleştirildiğini belirtti.

20.08.2024 22:16
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Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce önceden sünnet ettirilen 20 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Bitlis'in tarihi mekanları gezdirildikten sonra Tatvan'a götürülerek Van Gölü'nde gezintiye çıkarılan çocuklar, fuar alanındaki etkinliklere katıldı.

Daha sonra kent merkezindeki bir kafede şişme oyun alanında palyaçolar eşliğinde eğlenen çocuklara, çeşitli ikramlarda bulunuldu, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da akülü araba ve çeşitli hediyeler verdi.

Programda konuşan Ayan, Kültür ve Turizme Bakanlığının İstanbul'da iki noktada olmak üzere, Türkiye'nin 81 ilinde bu etkinliği gerçekleştirdiğini söyledi.

Ayan, "Vakıflarımızın vakfiyelerinde yer alan binlerce yıllık geleneği yaşatmak ve geleceğe aktarmayı amaçlıyoruz. Bugün Sultan 2. Beyazıt Vakfı'nın vakfiyesindeki çocukları sünnet ettirme hayır şartını yerine getiriyoruz. Sünnet programının evlatlarımız için hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Tanğlay'ın da konuşma yaptığı şölende, pasta kesildi, semazen, halk oyunları ve havai fişek gösterileri sunuldu.

Şölene, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, Müftü Mehmet Faysal Geylani, çocuklar ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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