Bitlisli öğrencilerin 8 projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi - Son Dakika
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Bitlisli öğrencilerin 8 projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

Bitlis'teki Bilim Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan 8 proje, TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Öğrenciler, Van'da yapılacak olan Türkiye Bilimsel Araştırmalar Merkezi Ortaokullar Arası Proje Yarışmasına katılmaya hak kazandı. Bitlis Ahmet Eren Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ekrem Oruk, okullarının en fazla proje sunan okul olduğunu belirterek, hedeflerinin derece yapmak olduğunu söyledi.

19.04.2024 21:38  Güncelleme: 22:18
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Bitlisli öğrencilerin 8 projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

BİTLİS - Türkiye Bilimsel Araştırmalar Merkezi (TÜBİTAK), Bitlis'teki Bilim Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan 8 projeyi kabul etti.

Bitlis'te eğitim veren Ahmet Eren BİLSEM öğrencileri, Van'da yapılacak olan Türkiye Bilimsel Araştırmalar Merkezi Ortaokullar Arası Proje Yarışmasına 8 proje ile katılamaya hak kazandı. Van'da önümüzdeki hafta yapılacak olan ve 8 ilin katılacağı proje yarışmasında Türkiye finallerine katılmak hedefiyle hazırlanan projelerde son hazırlıklar tamamlandı. Bitlis'ten 20 proje başvurusunun yapıldığı, ancak TÜBİTAK tarafından 8 projenin kabul edildiği bölge yarışmasında derece yapmayı hedefleyen öğrenciler, hazırlıklarını ve sunumlarını da tamamladılar.

Bitlis Ahmet Eren Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ekrem Oruk, her öğrencisinin bir projesi olması mantığıyla çıktıkları yolda bölge yarışmasına 8 proje ile en fazla proje sunan okul olma özelliğinde olduklarını söyledi. Oruk, hedeflerinin bölge yarışmasından derece ile dönerek, Türkiye finallerinde derece yapmak olduğunu belirterek, emeği geçen öğrencilerine ve danışman öğretmenlerine teşekkür etti. Oruk, "Bitlis Ahmet Eren Bilim ve Sanat Merkezi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda her öğrencimizin bir projesi olsun mantığıyla yine yola çıktık. Bu yıl öğrencilerimizin hazırlamış olduğu projeler danışman öğretmenlerimizin gözetiminde 20'ye yakın projemiz bu yıl hazırlandı. TÜBİTAK ortaokul öğrenci araştırma yarışmalarına gönderildi. Yapılan değerlendirme neticesinde okulumuzun 8 adet projesi Van bölge finaline davet edilmeye hak kazandı. Öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi bu konudan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

8 ilin katılacağı yarışmaya 8 proje ile en fazla projesi davet edilen okul olduklarının altını çizen Oruk, "Okulumuz 8 ilin yer aldığı bölgede 8 projeyle en fazla projesi davet edilen okul oldu. Aynı zamanda Türkiye'de de proje daveti alan okulumuz, okullar arasında Türkiye 15'incisi olmuştur. Sürekli olarak öğrencilerimizin bilime olan meraklarını geliştirmek, bu doğrultuda onları daha üst hedeflere yönlendirmek gayesi ile elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Zaten Bilim Sanat Merkezlerinin kuruluş gayesi de bu yönde. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı bu kurumlarda öğrencilerimizin ilgi alanları doğrultusunda yeteneklerini geliştirmek için çalışmalar yürütülmektedir. Okulumuzda 3 alanda öğrencilerimiz eğitimlerine devam etmekteler. Genel zihinsel yetenek, resim yetenek ve müzik yetenek olmak üzere 3 alanda öğrencilerimiz yeteneklerini geliştirmek için eğitim almaktalar. Öğretmenler ve idareciler olarak öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeleri için çabalıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bitlisli öğrencilerin 8 projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi - Son Dakika

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