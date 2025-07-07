Bitlisli şehit sözleşmeli erler Yeşildemir ve Uyanık'ın ailelerine şehadet haberi verildi - Son Dakika
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Bitlisli şehit sözleşmeli erler Yeşildemir ve Uyanık'ın ailelerine şehadet haberi verildi

Bitlisli şehit sözleşmeli erler Yeşildemir ve Uyanık\'ın ailelerine şehadet haberi verildi
07.07.2025 13:53
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit piyade sözleşmeli erler Mahsun Yeşildemir ve Celattin Uyanık'ın şehadet haberi Bitlis'teki ailelerine ulaştırıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit piyade sözleşmeli erler Mahsun Yeşildemir ve Celattin Uyanık'ın şehadet haberi Bitlis'teki ailelerine ulaştırıldı.

Adilcevaz ilçesine Karaşeyh köyüne giden Adilcevaz Kaymakam Vekili ve Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, beraberindeki askeri yetkililer ve sağlık ekipleriyle, şehidin ailesine şehadet haberini iletti.

Haberin verilmesinin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları aileyi teskin etmeye çalıştı.

Şehidin ağabeyi Mehmet Vefa Yeşildemir, AA muhabirine, kardeşinin Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olduğunu belirtti.

Tüm Türkiye'ye başsağlığı dileyen Yeşildemir, "Vatan sağ olsun. Her şey vatan için. Kahrolsun PKK, kahrolsun terör örgütleri. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın devletimiz. Hepimiz onun yolunda birer askeriz. O gitmişse biz varız. Biz gidersek bir başkası vardır. Başımız devletimiz ve milletimizin yolundadır. Hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Amirlerimize söyledim. Bizi de yazdırın. Benle babam isimlerimizi yazdıracağız. Oraya gitmek için talepte bulunuyoruz. Devletimiz için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Devletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kardeşinin bekar olduğunu dile getiren Yeşildemir, "Kardeşim yaklaşık 3 yıldır görevdeydi. 20 gün sonra Elazığ'a gelecekti." dedi.

Güvenlik koruculuğundan emekli olan baba Nevzat Yeşildemir ise "Allah devlete zeval vermesin. Yeter ki devlet, vatan sağ olsun." diye konuştu.

Mutki ilçesinde de Kaymakam Onur Yılmazer ve askeri yetkililer şehit Uyanık'ın Dereyolu köyündeki baba ocağına giderek aileye şehadet haberini iletti.

Türk bayrağı asılan şehidin evine gelen yakınları ve komşuları, aile üyelerini teskin etmeye çalıştı.

Uyanık'ın 4 yıl önce göreve başladığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlisli şehit sözleşmeli erler Yeşildemir ve Uyanık'ın ailelerine şehadet haberi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlisli şehit sözleşmeli erler Yeşildemir ve Uyanık'ın ailelerine şehadet haberi verildi - Son Dakika
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