Bizim Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası'ndan Altındağ Belediyesi Çalışanı Muhammed Sadık Erdoğan'a Destek Açıklaması...

(ANKARA) – Bizim Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki tarafından şiddete uğradığı iddia edilen Altındağ Belediyesi çalışanı Muhammed Sadık Erdoğan'a destek açıklamasında bulundu. Açıklamada, "Üyemiz bu süreçte tamamen yasal, saygılı ve nezaket sınırları içinde hareket etmiştir. Buna rağmen Altındağ Belediyesi'nde görevli üst düzey yöneticiler tarafından, açıkça görevlerini kötüye kullanmak suretiyle bir sendika temsilcisine karşı sistematik ve organize bir şiddet eylemi gerçekleştirilmiştir. Bu olay, yalnızca bireysel bir şiddet eylemi değil, aynı zamanda sendikal haklara, kamu görevlilerinin güvenliğine ve demokratik değerlerimize yönelik açık bir saldırıdır" ifadelerine yer verildi.

Altındağ Belediyesi personeli Muhammed Sadık Erdoğan, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan, Belediye Meclisi Başkanvekili Mehmet Emin Ayaz, Altındağ Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürü Süleyman Onacı ve yanındaki kar maskeli iki kişi tarafından belediye toplantı salonunda darp edildiğini iddia etmiş ve konuya ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu.

Bizim Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası, Muhammed Sadık Erdoğan'a destek amacıyla, Altındağ Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası Başkanı Yunus Şimşek, Üniversite İdari Personel Sendikası Başkanı İbrahim Güzel, Bağımsız Kamu Çalışanları Sendikası Başkanı Tülin Yanmaz Özgen, Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası şube yöneticileri, Yeni Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası şube yöneticileri ve işçiler katıldı.

Açıklama sırasında "Başkan şaşırma, sabrımızı taşırma", "Ekmeğime uzanan eller kırılsın" sloganları atıldı.

"Üyemiz, ağır hakaretlere ve ölüm tehditlerine maruz kalmıştır"

Bizim Yerel Yönetim Sendikası Başkanı Uğur Şen, şunları söyledi:

"Bizim-Sen olarak, sendikal hakların teminat altına alındığı bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, kamu görevini ifa eden bir üyemizin uğradığı ağır fiziki saldırıyı derin bir kaygı ve infial ile karşılıyoruz. Sendikamız Şube Başkan Yardımcısı ve Altındağ Belediyesi kadrolu personeli olan ekonomist Muhammed Sadık Erdoğan, geçici görevlendirme süresinin sona ermesi üzerine bağlı olduğu kuruma dönüş sürecinde, 16 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.00 sularında, Altındağ Belediye Başkanlığı binasına Belediye Başkan Yardımcısı tarafından verilen randevu üzerine gitmiş; burada bizzat Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılmıştır.

Belediye Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan, Belediye Meclis Başkanvekili Mehmet Ayaz ile yüzleri maskeli iki şahıs tarafından darp ve tehdit eyleminde bulunulmuştur. Üyemiz, resmi adli muayene raporu ile belgelendiği üzere ciddi şekilde darp edilmiştir. Sol göz çevresinde kemik kırığı ve travmatik hasarlar saptanmış, vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri tespit edilmiştir. Fiziki travmanın yanı sıra üyemiz; ağır hakaretlere, ölüm tehdidine, özel hayatın gizliliğinin ihlaline ve iletişim özgürlüğünün gaspına maruz kalmıştır. Cep telefonu zorla alınmış, şifresi istenmiş ve kişisel verilerine izinsiz şekilde erişilmiştir.

"Üyemiz yalnız değildir, sendika olarak sürecin takipçisiyiz"

Üyemiz bu süreçte tamamen yasal, saygılı ve nezaket sınırları içinde hareket etmiştir. Buna rağmen Altındağ Belediyesi'nde görevli üst düzey yöneticiler tarafından, açıkça görevlerini kötüye kullanmak suretiyle bir sendika temsilcisine karşı sistematik ve organize bir şiddet eylemi gerçekleştirilmiştir. Bu olay, yalnızca bireysel bir şiddet eylemi değil, aynı zamanda sendikal haklara, kamu görevlilerinin güvenliğine ve demokratik değerlerimize yönelik açık bir saldırıdır. Olayın, mesai saatleri dışında, tanıklardan yoksun ve izole bir mekanda gerçekleştirilmesi, eylemin planlı, organize ve kasıtlı bir girişim olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca üyemizin daha önce de başka bir darp olayına şahitlik ettiği ve söz konusu belediye başkanının şiddet eğilimi taşıdığına dair kayıtlar da bulunmaktadır.

Bizim-Sen olarak, bu şiddet eyleminin tüm sorumluları hakkında ivedilikle yargı sürecinin başlatılmasını, başta Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki olmak üzere, olayda adı geçen tüm şahısların görevlerinden el çektirilmelerini, kamu görevlilerinin can güvenliği ve çalışma haklarını teminat altına alacak acil düzenlemelerin yapılmasını tüm ilgili kurumlardan talep ediyoruz. Bizim-Sen olarak bu vahim olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı, üyemizin yalnız olmadığını, tüm sendikal yapımız ve hukuk danışmanlarımızla sürecin yanında olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Bizim Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası Başkanı Uğur Şen, amaçlarının ekmek kavgası olduğunu belirterek, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin "tutuklanması gerektiğini" savundu. Açıklamanın ardından, Altındağ Belediyesi'nde işten çıkarılan belediye işçilerinin kurduğu grev çadırı ziyaret edildi. Ziyaret sırasında, "Direne direne kazanacağız" sloganı atıldı.