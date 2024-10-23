Blinken'dan İsrail'e Esir Takası ve Saldırıları Durdurma Çağrısı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Tel Aviv'de İsrail yönetimine "esir takası mutabakatına varılması ve Gazze Şeridi'ne saldırıların sonlandırılması" çağrısı yaptı.

Blinken, Tel Aviv'den Suudi Arabistan'a hareketinden önce beraberindeki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılardan sonra Hamas'a karşı "taktiksel başarılar" elde ettiğini ileri süren Blinken, "Şimdi bu başarıları kalıcı bir stratejik başarıya dönüştürme zamanı. Yapılacak iki şey kaldı, rehineleri (İsrailli esirleri) eve getirmek ve savaşı (İsrail'in Gazze'ye saldırılarını) sona erdirmek." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye insani yardımların artırıldığını iddia eden Blinken, ama daha fazlasının yapılması gerektiğini belirtti.

" İran'a yanıt gerginliği tırmandırmasın" uyarısı

Blinken, İsrail'in İran'a olası saldırısına da değinerek, "İsrail'in daha büyük bir gerilim yaratmayacak şekilde (İsrail'in İran'a olası saldırısı) yanıt vermesi de çok önemli." dedi.

İsrail basınında dün çıkan haberde, ABD'nin İsrail'den İran'a vereceği yanıtı "yumuşatmasını istediği" iddia edilmişti.

Sirenler nedeniyle Tel Aviv'den ayrılması gecikmeli oldu

Öte yandan CNN televizyonu, Blinken'ın Tel Aviv'den ayrılacağı sırada kentte sirenlerin çaldığını aktardı.

Sirenler nedeniyle Blinken'ın Tel Aviv'den ayrılmasında kısa süreli de olsa gecikme yaşandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Tel Aviv ve çevresindeki sirenlerin Lübnan'dan atılan 2 uzun menzilli roket nedeniyle çaldığını ve bunların havada imha edildiğini açıkladı.

Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Tel Aviv'den ayrılarak Suudi Arabistan'a hareket etti.