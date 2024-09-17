Blinken Mısır'a Gitti: Gazze İçin Ateşkes Görüşmeleri

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin güncel durumu değerlendirmek üzere Mısır'a gitti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmek üzere Washington'dan ayrıldı.

Blinken, akamete uğrayan ve belirsiz bir durumda bekleyen Gazze'de ateşkes sürecini yeniden canlandırmak ve güncel durumu Mısır'la değerlendirmek üzere görüşmeler yapacak.

Kahire'de ABD-Mısır Stratejik Diyalog Toplantısına katılacak olan Blinken'ın bu seferki ziyaretinde İsrail'e geçmesi beklenmiyor.

7 Ekim 2023'ten bugüne kadarki Orta Doğu ziyaretlerinde İsrail'i hep ziyaret eden Blinken'ın, ilk kez Tel Aviv'i pas geçeceği kaydedildi.

Gazze'deki Filistinli gruplar, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla, İsrail ile esir takası ve ateşkes konusunda bir anlaşmaya varmak için aylardır Doha ve Kahire'de dolaylı müzakereler yürütüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2 Temmuz'da açıkladığı ateşkes teklifine bağlı olduklarını vurgulayan Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtiyor.

İsrail'in Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru ve Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarı müzakereleri zora sokan meselelerin başında geliyor.

Mısır yönetimi de İsrail'in Refah Sınır Kapısı ya da Philadelphi Koridoru'nda var olmasının "ulusal güvenliğine" zarar vereceğini ifade ederek buna karşı çıkıyor.