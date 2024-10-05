Blinken, Ukrayna'ya Destek Verdi - Son Dakika
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Blinken, Ukrayna'ya Destek Verdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya desteğini yineleyerek enerji sektörünü görüştü.

05.10.2024 10:46
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya desteğini yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Sibiga ile telefonda görüştü.

Görüşmede Blinken, ABD'nin, Rusya'nın "saldırganlığına" karşı mücadelede Ukrayna'ya verdiği desteği yineledi.

İkili, bu kış Ukrayna'nın enerji sektörünün dayanıklılığını güçlendirmek için ABD ve ortaklarının yardım taahhütlerini ele aldı.

Blinken ve Sibiga, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ve diğer liderlerin 12 Ekim'de Almanya'daki Ramstein Üssü'nde düzenlenecek Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katılımını sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Blinken, Ukrayna'ya Destek Verdi - Son Dakika

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