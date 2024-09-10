BM 79. Genel Kurulu Philemon Yang'ın Başkanlığında Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM 79. Genel Kurulu Philemon Yang'ın Başkanlığında Açıldı

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 79. dönemi Philemon Yang'ın başkanlığında açıldı.

10.09.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 79. dönemi Philemon Yang'ın başkanlığında açıldı.

BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, halefine oturum başkanı tokmağını devrederek Kurulun 78. dönemini kapattı. Haziranda BM 79. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Kamerun'un adayı Philemon Yang ise yemin ederek görevi devraldı.

En temel önceliğinin sürdürülebilir ekonomik büyüme olacağını ifade eden Yang, bir başka önceliğinin ise barış ve güvenlik olacağını dile getirdi. Yang, silahlar yerine çatışmaları engellemeye odaklanmak gerektiğini belirterek, BM Genel Kurulunun çatışmaları çözmek için çabalarını yoğunlaştırmasını isteyeceğini söyledi.

İnsan haklarının korunmasına da ağırlık vereceğini ifade eden Yang, uluslararası hukuk çerçevelerinin güçlendirilmesi için çalışacağını bildirdi.

"Geçen yıl fırtınalı geçti"

Genel Kurulda konuşma yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de geçen yılın çok "fırtınalı" geçtiğini, yoksulluk, adaletsizlik, çatışma ve şiddetin sürdüğünü dile getirdi.

Guterres, geçen yılın aynı zamanda kayda geçmiş en sıcak yıl olduğunu anımsatarak, "Ancak yine de 78. oturumu birlikte hareket ederek başarabileceklerimizin umudu ve ilhamıyla kapatıyoruz." dedi.

79. dönemde üye ülkelere birçok görev düştüğünü ifade eden Guterres, "Burası çözümlerin üretildiği yer ve çok fazla husus için çözüm gerekiyor." diye konuştu.

" Gazze'de gördüğümüz ölüm ve yıkım on yıllardır hiç görmediğimiz düzeyde"

BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis de yürüttüğü görevin kendisine "bir ömürlük gurur" verdiğini dile getirdi. Francis, görevi boyunca BM Şartı prensiplerine bağlı kaldığını ifade etti.

Farklı koşullar nedeniyle İsrail ve Filistinlilerle sahada bir araya gelemediğini belirten Francis, buradaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve her görüşmesinde gündeme getirdiğini söyledi. Francis, mevcut çabaların ateşkes ve uzun vadede siyasi çözümle sonuçlanmasını kalpten dilediğini dile getirdi.

İnsan eliyle oluşturulan acının dünya genelinde arttığını ancak bunun en görünürlerinden birinin Gazze olduğunu vurgulayan Francis, "Son bir yılda burada gördüğümüz ölüm ve yıkım on yıllardır hiç görmediğimiz düzeyde." ifadesini kullandı.

Filistin'in BM Genel Kurulu oturumlarına katılımı için gerekli düzenlemeler yapıldı

BM Genel Kurulunda 10 Mayıs'ta kabul edilen kararda, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar kabul edilmişti.

Kararda, Filistin'in Genel Kurul oturumlarına, BM organları tarafından düzenlenen toplantılara ve BM konferanslarına katılımını sağlayacak şekilde bazı düzenlemelerin kabul edilmesi talep edilmiş, bunun "istisnai olmak kaydıyla ve emsal teşkil etmeyecek şekilde" yapılması istenmişti.

BM 79. Genel Kurul Başkanı Yang, bu çerçevede gerekli düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.

Filistin'in BM Daimi Temsilciliği ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez BM Genel Kurul oturumuna katılarak üye ülkeler arasında yerlerini alacaklarını duyurdu.

BM 79. Genel Kurulu 22 Eylül'de başlayacak

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul görüşmelerinin 79'uncusu 22 Eylül'de "Geleceğin Zirvesi" ile açılacak.

Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapılan oturum ise 24 Eylül'de başlayacak. BM 79. Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gün üçüncü sırada söz alması öngörülüyor.

Genel Kurula 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM 79. Genel Kurulu Philemon Yang'ın Başkanlığında Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:48 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
10:44 Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
10:22 Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:17 ’Sorun ne’ diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı 'Sorun ne' diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 00:17:36. #1.12#
SON DAKİKA: BM 79. Genel Kurulu Philemon Yang'ın Başkanlığında Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement