 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BM, ABD'yi Yemen'in ticari ithalatına zarar vermekle suçladı - Son Dakika
Üye Girişi

BM, ABD'yi Yemen'in ticari ithalatına zarar vermekle suçladı

Birleşmiş Milletler (BM), ABD yönetiminin Yemen'deki Husileri terör örgütü olarak listelemesinin Yemen'in ticari ithalatına zarar vereceği uyarısında bulundu. BM Sözcüsü, tek taraflı yaptırımların siviller üzerinde istenmeyen etkileri olduğunu belirtti ve Yemen halkını desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Yemen'deki insani yardım çalışmalarının tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleriyle devam edeceği ifade edildi.

BM, ABD\'yi Yemen\'in ticari ithalatına zarar vermekle suçladı
17.01.2024 - 23:13,
Abone Ol

NEW Birleşmiş Milletler (BM), ABD yönetiminin, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarallah grubunu, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine almasının ardından Yemen'in ticari ithalata muhtaç olduğu konusunda uyarıda bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD yaptırımlarının 30 gün sonra devreye gireceğini anımsatan Dujarric, "Her tür tek taraflı yaptırımın, çoğu zaman istenmeden siviller üzerinde etkisi olur." uyarısında bulundu.

Dujarric, Yemen'in ticari ithalata ve insani yardıma muhtaç olduğunun altını çizerek, "Biz, Yemen halkını desteklemeye devam etme konusunda kararlıyız." dedi.

BM Sözcüsü, Yemen'deki insani yardım çalışmalarının tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleriyle süreceğini ifade etti.

ABD yönetimi, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarallah grubunu, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine aldığını duyurmuş, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını sona erdirmesi durumunda bu listeden hızlı şekilde çıkarılabileceği belirtilmişti.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü, İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden kararı kabul etti.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, ABD'yi Yemen'in ticari ithalatına zarar vermekle suçladı - Son Dakika


22:49
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi
22:44
Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
22:24
Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi
22:14
3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti
22:07
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44
Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:25
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak
21:17
Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı

Son Dakika
22:49 Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi
22:44 Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
22:24 Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi
22:14 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti
22:07 Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44 Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:25 Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak
21:17 Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:11 İsrailli esir askerin annesi, oğlunun İsrail ordusu tarafından zehirlendiğini söyledi
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2024 00:12:55. #1.12#
SON DAKİKA: BM, ABD'yi Yemen'in ticari ithalatına zarar vermekle suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement