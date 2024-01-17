BM, ABD\'yi Yemen\'in ticari ithalatına zarar vermekle suçladı

NEW Birleşmiş Milletler (BM), ABD yönetiminin, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarallah grubunu, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine almasının ardından Yemen'in ticari ithalata muhtaç olduğu konusunda uyarıda bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD yaptırımlarının 30 gün sonra devreye gireceğini anımsatan Dujarric, "Her tür tek taraflı yaptırımın, çoğu zaman istenmeden siviller üzerinde etkisi olur." uyarısında bulundu.

Dujarric, Yemen'in ticari ithalata ve insani yardıma muhtaç olduğunun altını çizerek, "Biz, Yemen halkını desteklemeye devam etme konusunda kararlıyız." dedi.

BM Sözcüsü, Yemen'deki insani yardım çalışmalarının tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleriyle süreceğini ifade etti.

ABD yönetimi, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarallah grubunu, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine aldığını duyurmuş, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını sona erdirmesi durumunda bu listeden hızlı şekilde çıkarılabileceği belirtilmişti.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü, İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden kararı kabul etti.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.